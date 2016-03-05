Gülce Çirekli sevenlerini üzdü yaşam savaşını kazanamadı!

Voleybol Bayanlar 2'nci Lig B Grubu'nda mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyespor'un pasörü 24 yaşındaki Gülce Çirekli, stajyer öğretmenlik atamasının yapıldığı İzmir'e giderken geçirdiği trafik kazasından 12 gün sonra yaşamını yitirdi.



YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Antalya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı pasörü Gülce Çirekli, 21 Şubat'ta Aydın- İzmir karayolunda iki otobüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanıp, İzmir Kent Hastanesi'nde tedaviye alındı. 12 gündür yoğun bakımda tedavi gören Çirekli yaşam savaşını kaybetti.

OTOBÜS KAZASINDA YARALANDI

Antalya Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Hüseyin Çalışkan, oyuncusunun ölümünün üzüntüye neden olduğunu dile getirdi. Çalışkan, Çirekli'nin stajyer beden eğitim öğretmenliği atamasının çıktığı İzmir'e giderken otobüs kazasında yaralandığını anlattı. Takım arkadaşlarının yaşadığı üzüntü nedeniyle federasyona yaptıkları başvuru sonrası yarın oynayacakları Bartın Polisgücü karşılaşmasının sonraki haftaya ertelendiğini dile getiren Çalışkan, genç oyuncunun cenazesinin yarın İzmir'de defnedileceğini söyledi.

FEDERASYON MESAJ YAYINLADI

Genç oyuncunun ölümü sonrası Türkiye Voleybol Federasyonu da internet sitesinden başsağlığı mesajı yayımladı. Federasyon sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Antalya Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Gülce Çirekli'nin Aydın'da geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumenin cenazesi yarın (5 Mart) İzmir Yeşilyurt Üzümlü Cami.i'nde öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecektir. Merhume Gülce Çirekli'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."