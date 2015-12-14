Galatasaray Sonunda Patladı: Tam anlamıyla rezalet!

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yüce, Voleybol Bayanlar 1. Lig'de Fenerbahçe Grundig'le oynanan ve 3-0 kaybedilen maçın hakemlerine sert tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe Grundig'le oynanan maça "hakem rezaleti"nin damga vurduğu belirtilirken, Ali Yüce'nin karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalara da yer verildi.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın, Fenerbahçe Grundig'e karşı çok üstün bir mücadele örneği sergilediğine dikkati çeken Yüce, "Bu takım, herkesi çok iyi oyunlarla yendi. Çok iyi takım olduklarını gösterdiler. Bugün de çok iyi savaştılar. Sadece rakip takımla da değil. Saha dışı başka koşullarla başka nedenlerle de baş etmek zorundalar" ifadelerini kullandı.

Yüce, karşılaşmanın başhakemi Bülent Bozkurt'un yönetimini eleştirerek, "Galatasaray camiasına tek bir şey söylemek istiyorum, bu hakemi akıllarının köşesine not etsinler. Bu ismi ve soyadını hafızalarına kazısınlar. İnegöl'de erkek takımımıza 4 kırmızı kart verdi. Burada da Merkez Hakem Komitesi Başkanı'na söyledim. Tarafsız maç yönetilmesini istiyorum. Karşımıza kim çıkarsa çıksın yeneceğimizi biliyorum. Bu iş bütçe işi değil, yürek işi. Sahada savaşan 14 tane aslanlar gibi yürek var. Galatasaray'ın hakkını hiçbir zaman hiçbir yerde yedirtmem" değerlendirmesinde bulundu.

"Burhan Felek'te ayrı, İnegöl'de ayrı, Ankara'da ayrı, böyle bir şey olmaz" ifadesini kullanan Yüce, açıklamalarında ayrıca şunları kaydetti:

"Voleybol hakemleri akıllarını başlarına alacak. Aynı hakem, İnegöl maçında Galatasaray'a küfürler ediliyor. Protokol tribünü karışıyor. Maçtan sonra oyuncularımız tartaklanıyor. Ne raporlarında var ne anons var. Bugün tamam kabul ediyorum bizim hatalarımızı, bazı anonslar doğru... Madem bu kadar işine özen gösteriyorsun orada da işine özen göstereceksin."