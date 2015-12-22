Erkekler Voleybol Derbi Sonucu Fenerbahçe 3-0 Galatasaray

2015 Yılının son derbisini Erkekler Voleybol klasmanında Galatasaray karşısında kazanan Fenerbahçe oldu, sarı lacivertliler karşılaşma boyunca üstün oldukları macı 3-0 kazandı
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Onur Hoşnut, Ramazan Çevik
Galatasaray HDI Sigorta: Emin Gök,Tervaportti, Yudin, İbrahim Emet, Melih Sıratca, Katic (Can Ayvazoğlu, Halil İbrahim Akşeker, Yasin Aydın, Boğaçhan Zambak, Urango)
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Fenerbahçe: Selçuk Keskin, Cabral, Sabit Karaağaç, Metin Toy, Quesque, Pajenk (Mehmet Özbek)
Setler: 21-25, 19-25, 20-25
Süre: 80 dakika (26, 25, 29)
Voleybol Erkekler 1. Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.
Galatasaray taraftarının küfürlü tezahüratı nedeniyle hakem maçta iki kez uyarı yaptı.
Fenerbahçe, bu sezon 7. galibiyetini elde ederken, Galatasaray HDI Sigorta 6. yenilgisini yaşadı.