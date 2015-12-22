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Erkekler Voleybol Derbi Sonucu Fenerbahçe 3-0 Galatasaray

2015 Yılının son derbisini Erkekler Voleybol klasmanında Galatasaray karşısında kazanan Fenerbahçe oldu, sarı lacivertliler karşılaşma boyunca üstün oldukları macı 3-0 kazandı

Erkekler Voleybol Derbi Sonucu Fenerbahçe 3-0 Galatasaray
 2015 Yılının son derbisini Erkekler Voleybol klasmanında Galatasaray karşısında kazanan Fenerbahçe oldu, sarı lacivertliler karşılaşma boyunca üstün oldukları macı 3-0 kazandı

Salon:  Burhan Felek

Hakemler:  Onur Hoşnut, Ramazan Çevik

Galatasaray HDI Sigorta:  Emin Gök,Tervaportti, Yudin, İbrahim Emet, Melih Sıratca, Katic (Can Ayvazoğlu, Halil İbrahim Akşeker, Yasin Aydın, Boğaçhan Zambak, Urango)

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Fenerbahçe:  Selçuk Keskin, Cabral, Sabit Karaağaç, Metin Toy, Quesque, Pajenk (Mehmet Özbek)

Setler:  21-25, 19-25, 20-25

Süre:  80 dakika (26, 25, 29)

 
Voleybol Erkekler 1. Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Galatasaray taraftarının küfürlü tezahüratı nedeniyle hakem maçta iki kez uyarı yaptı.

Fenerbahçe, bu sezon 7. galibiyetini elde ederken, Galatasaray HDI Sigorta 6. yenilgisini yaşadı.
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFenerbahçeDerbiVoleybol
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