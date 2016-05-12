Bursagaz Mücadelelerinde Filelerin Şampiyonu Belli Oldu

Bursagaz ’ın, bu yıl 6’ncısını düzenlediği voleybol turnuvası sona erdi.

Çalışan memnuniyetinin başarı için şart olduğuna inanan Bursagaz’ın düzenlediği voleybol turnuvası yine büyük çekişmelere sahne oldu. Final maçından sonra yapılan ödül töreninde konuşan Bursagaz Kurumsal İletişim Yöneticisi Dilek Kiper, çalışanlarının motivasyonlarını artırmak ve iş streslerini azaltmak maksadıyla düzenlenen bu faaliyetlerin şirketler için önem teşkil ettiğini söyledi. Kiper, “Çalışanlarımız, bu tür aktivitelerle iş dışında birlikte vakit geçirme, farklı departmanlarda görev yapan personel ile kaynaşma imkanı buluyor. Bizler de aynı zamanda çalışanlarımızla ilişkilerimizi güçlendiriyor, aramızdaki bağı kuvvetlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

1’incilik kupasını Diriliş takımı kaldırdı. MHM Ticari Takım 2’ncilik kupasını, BTM ise 3’üncülük kupasını kaldırırken, birinci takımın oyuncularına küçük altın, ikinci takımın oyuncularına gram altın, üçüncü takımın oyuncularına ise yarım gram altın hediye edildi.