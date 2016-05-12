Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bursagaz Mücadelelerinde Filelerin Şampiyonu Belli Oldu

Bursagaz'ın düzenlendiği ve organize ettiği voleybol turnuvası sonuçlandı. Kupanın sahibi Diriliş takımı oldu.

Bursagaz Mücadelelerinde Filelerin Şampiyonu Belli Oldu
Bursagaz’ın, bu yıl 6’ncısını düzenlediği voleybol turnuvası sona erdi. 

Çalışan memnuniyetinin başarı için şart olduğuna inanan Bursagaz’ın düzenlediği voleybol turnuvası yine büyük çekişmelere sahne oldu. Final maçından sonra yapılan ödül töreninde konuşan Bursagaz Kurumsal İletişim Yöneticisi Dilek Kiper, çalışanlarının motivasyonlarını artırmak ve iş streslerini azaltmak maksadıyla düzenlenen bu faaliyetlerin şirketler için önem teşkil ettiğini söyledi. Kiper, “Çalışanlarımız, bu tür aktivitelerle iş dışında birlikte vakit geçirme, farklı departmanlarda görev yapan personel ile kaynaşma imkanı buluyor. Bizler de aynı zamanda çalışanlarımızla ilişkilerimizi güçlendiriyor, aramızdaki bağı kuvvetlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

1’incilik kupasını Diriliş takımı kaldırdı. MHM Ticari Takım 2’ncilik kupasını, BTM ise 3’üncülük kupasını kaldırırken, birinci takımın oyuncularına küçük altın, ikinci takımın oyuncularına gram altın, üçüncü takımın oyuncularına ise yarım gram altın hediye edildi.
İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
MücadeleVoleybolBursagaz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.