Avrupa Kupaları Voleybol Maçları Fikstürü Maçları

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından kadınlarda düzenlenen kupalara, bu hafta yapılacak maçlarla devam edilecek.

DenizBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta, CEV Kupası'nda 2. ve Challenge Kupası'nın ise 3. turunda ilk maçlar oynanacak.

DenizBank CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, 9 puanla lider durumda bulunduğu B Grubu'nda, sahasında Slovenya'nın Calcit takımı ile karşılaşacak.

C Grubu'nda 7 puanla ilk sıraya yükselen Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Polonya'nın Chemik Police takımına konuk olacak.

Ligdeki diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Grundig ise 8 puanla ilk sırada yer aldığı E Grubu'nda, 4. maçını deplasmanda Polonya'nın Impel takımıyla yapacak.

Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası 2. tur ilk maçında Belçika'nın Gent Dames takımını konuk edecek.

Kadınlar Challenge Kupası'nda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3. turda eşleştiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon Prestige takımıyla yaptığı anlaşma gereği, iki maçı da sahasında yapacak. 8-9 Aralık'ta oynanacak maçların ardından tur atlayan takım belli olacak.

İmperial Hastanesi İdmanocağı ise 3. tur ilk maçında, sahasında Romanya'nın C.S.M. Targoviste takımıyla karşı karşıya gelecek.

Türk takımlarının, bu haftaki maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Apollon Prestige (Cengiz Göllü/Bursa)





9 Aralık Çarşamba:

19.00 VakıfBank-Calcit Ljubljana (Burhan Felek/İstanbul)

19.00 Impel Wroclaw-Fenerbahçe Grundig (Wroclaw/Polonya)

17.00 Apollon Prestige-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü/Bursa)

17.00 İmperial Hastanesi İdmanocağı-C.S.M. Targoviste (19 Mayıs/Trabzon)

10 Aralık Perşembe:

18.00 Chemik Police-Eczacıbaşı VitrA (Szczecin/Polonya)

19.30 Galatasaray-Gent Dames (Burhan Felek/İstanbul)