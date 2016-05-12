Unutulmuş Seslerin Yankısı



Maç önemli.



Ankaragücü ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor.



Top bir o kalede bir bu kalede.



Sinirler iyice gerilmiş.



Tam o sırada futbolun bu kadar çok sevilmesine sebep olan bir şey oluyor.



Beklenmeyen…



Top, maçın hakemi Ahmet Akçay’a çarpıp Beşiktaş’ın ağlarına gidiyor.



Bu golle, Beşiktaş mağlup oluyor.



Hakem sıkıntılı.



Beşiktaş’a gol atmak kimse için kolay değil ama bir de hakem olarak o golü attığında hayat çok daha zorlaşıyor.



Maç bitmiş, hakemler maçın ağırlığıyla baş başa kalmışlar.



O sırada bir telefon çalıyor.



Telefondaki davudi ses,



"Hocam biz seni biliyoruz. Bu senin ve bizim yaşadığımız bir talihsizlik oldu. Bu aralar canını sıkarlar, bir kaç gün gazete falan okuma. Kendini de üzme" diyor.



Hakeme “kendini üzme” diyen o sesin sahibi Süleyman Seba…



Başkanı olduğu takım Beşiktaş, o sezon bir puan farkla şampiyonluğu kaçırıyor ama,



hiç kimse Beşiktaş’ın o şampiyonluğu kaçırdığını hatırlamıyor.



Sadece o sesi hatırlıyorlar.



“Kendini üzme…”



Süleyman Seba, yöneticilik kariyerine başkan olarak henüz başlamamışken, Karadeniz’de bir rüzgar yeni yeni esmeye başlıyor.



Aslında basketbolu çok seviyor ama kendisinden başka oynayacak arkadaş bulamadığı için midir bilinmez, kendisini futbol sahasında buluyor.



Kaleye ilk geçtiğinde henüz 15 yaşında ama kaleciliği hiç sevmediğini yıllar sonra da olsa itiraf ediyor.



Bir de sevseydi neler yapardı bilinmez ama futbolculuk kariyeri boyunca pek çok şampiyonluklara ve rekorlara imza atarak tarih sayfalarındaki yerini gururla alıyor.



Teknik direktör olarak devam ettiği kariyerinde pek çok takım çalıştırdı.



Hiç şampiyon olamadı ama gönüllerin şampiyonluğunu pek çok defa kazanmayı bildi.



Gene bir derbi günü.



Trabzonspor ve Beşiktaş karşılaşıyor.



Durum kritik.



Kıran kırana bir maçtan sonra Trabzonspor Beşiktaş’ı yeniyor.



Moraller bozuk.



Dört gün sonra Atletico Madrid maçı var.



Futbolcular üzüntüyle soyunma odalarına doğru giderken, Ersan Gülüm’ün omzunun arkasından bir ses,



"Önünüzde tarihi bir maçınız var. Toparlayın kendinizi. Hadi bakalım moralinizi bozmayın!"



Süleyman Seba’nın 1986 yılında söylediği “Kendini üzme…”, 2012 yılında Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş’in ağzından soyunma odası koridorlarında yankılanıyor…



Dünya üçüncüsü yaptığı milli takımın başındayken karizmatik olmadığı için eleştirilen bir teknik adam,



“Karizma nasıl olur?” un dersini iki cümlede veriyor.



Türk futbolu, sadece sportif başarılarıyla değil, hayat görüşüyle de kitlelere yön verebilen böyle insanların omuzlarında yükseldi ve yükselmeye devam edecek.



Beşiktaş’ı şu anki durumuna getiren ve şampiyonluğa taşıyan Şenol Güneş’in, hangi takımda olursa olsun başarılarının artarak devam edeceğine inancımız tam.



Baba Hakkı, Metin Oktay, Can Bartu, Lefter, Süleyman Seba, Şenol Güneş ve daha niceleri…



Onlar,



unutulmaya yüz tutmuş bir sesin yankısı,



futbolu futbol olduğu için sevmemizin gerçek nedenleri,



sevginin ve saygının vücut bulmuş halleri…



Onları unutmadığımız sürece futbolumuz ve hatta geleceğimiz için hala bir umut var.



Süleyman Seba’nın “Sizi çok özlüyoruz” diyen bir kadın hayranına verdiği yanıt aslında her şeyin özeti;



"Sizlerin sayesinde hayatta kalıyorum hala”



Ben de diyorum ki;



Onların sayesinde Türk futbolu hala hayatta…

Aylardan Eylül.İki takım da sahada var güçleriyle mücadele ediyorlar.