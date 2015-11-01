Ünlüler sandık başında

Ünlü oyuncu Halit Ergenç oyunu kullanmak için oyuncu eşi Bergüzar Korel ile birlikte Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Kısa bir süre sıra bekleyen çift daha sonra oyunu kullandı. Oy pusulasını aldıktan sonra kabine giren Ergenç kısa süre sonra geri çıkarak oy pusulasının değiştirilmesini istedi. Kısa süreli bir krize yol açan pusulasında farklı bir damgadan ötürü Ergenç'in oy pusulası değiştirildi. Oy pusulası değiştirilen Ergenç daha sonra tekrar kabine girerek oyunu kullandı.Oyunu kullanan Halit Ergenç "Ülkemiz için hayırlı olsun. İnşallah hayırlı olur. Neyse halkın iradesi o çıkacaktır" dedi.