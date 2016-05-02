Uçacak Hollandalı

Biz uzaktakini severiz.

Hasret, özlem gibi kavramlar her zaman için kavuşmaktan çok daha fazla ilgimizi çekmiştir.

Şarkılarımız, edebi eserlerimize baktığımızda bunu çok daha iyi anlarız.

Uzaktaki yıldız, yakına geldikçe bizim için sıradanlaşır, mum alevine döner.

Sıradan olan her şeye karşı ise çok acımasız olabiliriz.

İşte tam da bu yüzden,

Del Bosque gelmeden önce “deha” geldikten sonra “Yeni Köy Kasabı”,

Roberto Carlos gelmeden önce “uçak” geldikten sonra “zamanı geçmiş sol bek”

Kezman gelmeden önce “Batman” geldikten sonra “Bad Man”

diye lakaplar takmışızdır.

İki yıl önce, ortamda adı geçtiği zaman bile kalkıp önümüzü ilikleten Van Persie’nin de bundan nasibini almaması doğal olarak düşünülemezdi.

Türkiye’ye geldiği günden beri yoğun eleştirilere maruz kalan “Uçan Hollandalı” için herkes bir şey söyledi.

Alex Türkiye’de 344 maçta 172 gol atıp 139 asist yapmasına rağmen, kariyeri boyunca “koşmuyor” diye yazıp duranlar, Van Persie’yi de boş geçmedi.

Uçan Hollandalıyı da ne yapıp edip bitirmeye kararlıydık.

Van Persie mi Fernandao mu? diye bile sorup durduk.

Aynısın Anelka ile Nobre için sormuştuk. Anelka’yı gittik Nobre’nin yedeği yaptık.

Neyse ki Anelka kendini çok geliştirdi (!).

Nobre’nin yedeğiyken transfer olduğu Premier Lig’de gol kralı oldu…

Van Persie’de Anelka’nın izinden gidecek gibi duruyor.

Son üç maçında dört gol atarak kendisini toplayan (!) Van Persie’nin performansını arttırarak devam etmesi olası fakat, Fenerbahçe’de geçirdiği bu sezonun ardından kalbur üstü bir Avrupa takımına koşarak kaçması daha yüksek bir ihtimal gibi geliyor.

Sadece Süper Lig’de 29 maçta 14 gol atıp, bu kadar küfür yiyen kaç kişi vardır bilemiyorum ama, bunu Van Persie’nin çok da hoş karşılamadığı bir gerçek.

Mersin İdmanyurdu maçında bir gol bir asist yaptıktan sonra taraftarlarca ıslıklanıp, “Gol attıktan sonra bile ıslıklanıyorsam takımda kalmamın fazla anlamı yok. Bunu hak etmedim." diyen bir oyuncunun yerden göğe kadar haklı olduğu da bariz bir gerçek.

Son maçında iki gol atıp bir de asist yaptıktan sonra bütün gazetelerin başlıkları “Uçan Hollandalı…” ile başlayacaktır, orası kesin.

Aslında o Hollandalı hep uçuyordu ama, kafamızı kendi açtığımız garabet çukurundan kafayı kaldıramadığımız için görmedik. Ya da görmek istemedik.

Uçan Hollandalı bu sezon sonu kesin “uçar”.

Biz de arkasından anca el sallarız…