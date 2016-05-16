Zuhal Topal’la İzdivaç’ın Gelin Adayı Sevgi’den Sonra Hanife’ninde Özel Görüntüleri Sızdırıldı!





Zuhal Topal’la İzdivaç programında uzun zamandır “gelin adayı” olarak kendini gösteren Hanife hakkında yeni sezon da evlilik programı sunacak iddiaları doğrulandı. Dikkatleri üzerine toplayan ve her yaptığı hareket olay olan Hanife yeni sezonda sunucu olarak karşımıza çıkacak.

Hanife’nin sunuculuk yapmak için özel bir kursa yazıldığı ve programdan arta kalan zamanlarda burada eğitim aldığı söylendi. Zuhal Topal ile belli bir kitleye ulaşan Hanife’nin yeni sezonda hangi kanalda olacağı ise bir sır gibi saklanıyor.



ZUHAL





Zuhal Topal Hanife’nin yeni se

ZUHAL

İzdivaç programına katılan gelin adayı talibi olan kişiyi beğenmeyince, damat adayının düştüğü durum ünlü sunucu Esra Erol'u üzdü... Bir hayli duygulandığı gözlenen Erol, gelin adayını dinlemeden stüdyodan gönderdi.FOX TV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen izdivaç programının dünkü bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Damat adayı Gökhan Bey daha önce talip olduğu gelin adayı Hanife Hanım'a aşık olduğu için tekrar talip oldu. Esra Erol'la damat adayının düştüğü durum ünlü sunucuyu üzdü. FOX TV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'la programının dünkü bölümüne gelin adayı Hanife damgasını vurdu. Program ekibine verdiği röportajda, daha önce talip olduğu damat adayı Umut'a aşık olduğunu söyleyen Hanife, 'İlk geldiğimde ilk umuttu şimdi son umut. Umut'u unutamadım' dedi. Hanife Umut'a, 'Sen herkesten çok farklısın. Ben sana artık aşkım demek istiyorum. Umut seni çok seviyorum bana bir şans daha vermeni istiyorum. Evlenmek istiyorum ama sadece seninle' diyerek seslendi. 'HANİFE BENİM İÇİN ÖZEL BİRİ DEĞİL' Hanife'ye canlı yayında yanıt veren Umut, 'Hanife bana talip oldu. Ama ben özel bir insan arıyorum. Hanife iyi bir insan, doğru bir insan ama benim için özel bir insan değil. İkincisi benim evleneceğim bayanı ben hep dile getirdim. Bir şeyler hissetmem lazım. O duyguyu hissetmem lazım. Ama sadece Hanife'ye değil, hiç bir talibime bir şey hissetmedim' şeklinde konuştu. HANİFE'DEN BEKLENMEYEN TEPKİ Umut'un bu sözleri üzerine konuşma Hanife, 'Umut ben sana konuşma hakkı vermiyorum' diyerek mikrofonu elinden aldı. Hanife, 'Hayır da demiyorsun. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum' dedi. Hanife'nin bu tepkisi Esra Erol'u hem şaşırttı hem güldürdü. 'KARARIM OLUMSUZ' Umut ise, 'Benim de kurallarım var. Bende mutlu olmak istiyorum. Bende sevmek istiyorum. Kararım olumsuzdur. Çay içmek isterse gidebiliriz. Neden olmayacağını ona orada söyleyeceğim' diye konuştu. Buna karşılık Hanife, 'Ben seni gerçekten çok seviyorum. Allah karşına gönlündeki gibi bir çıkartsın' dedi. Bu arada Hanife'nin annesi canlı yayına telefonla bağlandı ve 'Neden böyle bir çılgınlık yaptın?' diyerek tepki gösterdi. Esra Erol'un ısrarları üzerine Umut, Hanife ile konuşmak için stüdyodan ayrıldı.

TOPAL HANİFENİN YENİ SEZONDA PROGRAM SUNACAK OLMASINA NE DEDİzonda program sunacak olmasına şaşkınlık ile bakarken konu hakkında ki sessizliğini koruyor ve bunların bir iddiadan ibaret olduğunu düşünüyor. Esra Erol, Seda Sayan, Zuhal Topal derken şimdi 4.boyut olarak ekranlara Hanife geliyor.TOPAL'LA İZDİVAÇ PROGRAMINDAKİ HANİFE KİM?