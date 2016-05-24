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Yılmaz Morgin Rising Star Jürisi Oldu

Survivor’da dikkatleri üzerine çeken sanatçı Yılmaz Morgül, Rising Star’da jüri üyeliği yapacak.

Yılmaz Morgin Rising Star Jürisi Oldu

Geçtiğimiz sene Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Demet Akalın ve Fuat Güner’in yaptığı Rising Star Türkiye yarışmasının bu sene jüri üyeleri değişiyor.

Rising Star Türkiye yarışması 2016 sezonunun ilk jüri üyesi belli oldu. Survivor 2016’da yarışan ve yarışmaya damga vurduktan sonra elenen isimlerden olan ünlü isim Yılmaz Morgül Rising Star Türkiye yarışmasının ilk jüri üyesi oldu. Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Bircan İpek programda Rising Star Türkiye hakkında aldığı duyumları açıkladı. İpek, Rissing Star Türkiye’nin iki jürisi daha belli olduğunu bu isimlerin Emine Sandal ve Yalın olduğunu söyledi. Sunumunu Öykü Serter’in üstleneceği Rising Star Türkiye programı Haziran ayında ekranlarda olacak.

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Yılmaz MorgülRising StarJüriSurvivor
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