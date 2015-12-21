Yeni Yıla Damga Vuracak Trend Akıllı Telefon Modelleri Ve Özellikleri

Dünyada her gün akıllı telefonlar neredeyse milyonlarca defa inceleniyor, karşılaştırılıyor, artıları eksileri tartışılıyor. Akıllı telefon marketinin bu kadar büyüdüğünü dönemde üretici firmal daha çok insana hitap etmeye çalışırken müşteri kesimi ise fiyat bölü performans açısından kendine en uygun olanını arıyor.

21 Aralık 2015 Pazartesi 22:23