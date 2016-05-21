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Volkan Konak’ın sözleri hayranlarını şaşırttı

Volkan Konak İzmir’de bir otelde eşine armağan ettiği şarkıdan sonra “canım sıkıldıkça çocuk yapıyorum” diyerek hayranlarını şaşkına çevirdi.

Volkan Konak’ın sözleri hayranlarını şaşırttı

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında İzmir’deki bir otelde sahneye çıktı. Üç saate yakın süre konser veren Konak, şarkılarıyla konuklarını coşturdu.

Sahnede eşi Selma Konak’a ilan-ı aşk eden ünlü şarkıcı, "24 yıldır aynı kadına aşığım. 6 aylık bir kızım var, canım sıkıldıkça çocuk yapıyorum" sözleriyle şaşkınlık yarattı.

Ünlü isimlerle dostluk kurmadığını belirten Konak, "Ünlülerin egoları yüksek oluyor. Ben mütevazı insanlara vurgunum. Bu nedenle ünlülerden uzak durmaya çalışıyorum" dedi.

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