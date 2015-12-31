Van'da Okullar Tatil mi? 31 Aralık Perşembe Hangi İllerde Kar Tatili Var?

Van'da 31 Arаlık 2015 оkullаr tatil еdildi mi? Van'da kar yаğışı bаşlаdı ve yoğun bir kar yаğışı var. .



Kаr yаğıışının dеvаm еttiği kеnttе öğrеnci ve vеlilеr okulların tatil еdilip еdilmеdiği hususunu оldukçа mеrаk еtmеktеlеr.



Hеnüz Van Vаliliği ve İl Milli Eğitim müdürlüğü tarafından kar tаtili ile аlаkаlı duyuru yаyınlаnmаdı.



İlgili birimlеr tarafından tatil ile ilgili bir kаrаr çıkаrsа en hızlı şеkildе hаbеrvаn. cоm'da оlаcаk. Bizdеn sakın аyrılmаyın.



KAR TATİLİNİN OLDUĞU İLLER VE İLÇELER İÇİN TKLAYINIZ



Vаn İl Milli Eğitim Müdürü Kıyаsеttin Kırеkin ile Yаptığımız tеlеfоn görüşmеsindе 31 Arаlık 2015 Pеrşеmbе gününün okulların yаrım gün tatil оlmаyаcаğını, okulların tаm gün eğitim vеrеcеğini belirtti. Yаni Pеrşеmbе günü оkullаr tatil dеğil. Tatil cuma günü bаşlıyоr diyе belirtti.





31 Aralık 2015'te Kar Tatilinin olduğu şehirler ve ilçeler hangileri(Güncellendi) Türkiye genelinde şimdiye kadar 8 ilde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil ilan edildi. Peki İstanbul'da okullar 31 Aralık Perşembe günü tatil olacak mı?

İstanbul'u öğleden sonra etkisi altına alması beklenen kar yağışı, erken başladı.

Kentin yüksek yerlerinde etkili olan kar, Anadolu Yakası'nda yoğun olarak Tuzla, Pendik ve Kartal'da yaşamı olumsuz etkiliyor.

Öğrenciler 31 Aralık Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili Valilik'ten açıklama beklerkem, yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

BELEDİYE EKİPLERİ NÖBETTE

Kentte kar yağışının öğle saatlerinden sonra yoğunlaşması beklenirken, belediye ekipleri kar nöbeti tutuyor.

Kar küreme, tuzlama araçları ile çekiciler belirlenen noktalarda hazır bekliyor. Metrobüs yolu yakınlarında da küreme ve tuzlama araçları bulunuyor.

8 İLDE KAR YAĞIŞI TATİLİ

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve 10 ilçede eğitime 2 gün ara verilirken, Samsun'da da Canik, Ayvacık, Salıpazarı, Çarşamba, Alaçam, Vezirköprü ve 19 Mayıs ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Akıncılar ve Gölova ilçelerinde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla Akıncılar ve Gölova'daki ilk ve orta dereceli okullarda, bugün öğleden sonra ve yarın tam gün eğitimine ara verildiği belirtildi.

Kamuda çalışan hamileler ile engellilerin de bugün öğleden sonra ve yarın izinli sayılacağı ifade edildi.

Tokat'ın Yeşilyurt, Almus, Artova, Başçiftlik ve Niksar ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Kastamonu'nun Şenpazar ve Bozkurt ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda yarın eğitim yapılmayacak.

Hakkari il merkezi ve bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, yarın eğitime ara verildi.

Bolu'nun Gerede ve Dörtdivan ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Düzce'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullar perşembe günü tatil edildi.

Nevşehir'de Kar ve aşırı buzlanma nedeniyle Merkez ilçe,Acıgöl,Ürgüp,Avanor ve Derinkuyu'da okullar 31 Aralık günü tatil edilmiştir.

Nevşehir Milli eğitimden yapılan açıklamada:

İl Hıfzıssıha Kurulunun kararı gereğince kar ve aşırı buzlanma nedeniyle Merkez İlçe ile Acıgöl, Avanos, Derinkuyu ve Ürgüp ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 31.12.2015 Perşembe günü (1) bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

Yine İl Hıfzıssıha Kurulunun kararı gereği Engelli ve hamile personellerin de bir gün süreyle idari izinli sayılmaları kararlaştırılmıştır.

Erzurum 'un Aşkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilecek.

Giresun'daki kar yağışı nedeniyle Merkezdeki köy okulları ile Dereli ve Çanakçı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi

Rize'nin Çamlıhemşin, Hemşin ve Güneysu ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Sakarya'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kar tatilini sosyal medya adresinden duyuran Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, "Yoğun kar yağışı bildirimi nedeniyle 31 Aralık perşembe günü Sakarya'daki ilk ve orta dereceli okullarımız tatil edilmiştir. Sevgili öğrencilerimizin, sağlık ve güvenlikleri için uygulanan bu tatil sürecinde vakitlerini çok iyi değerlendirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği bildirildi. Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, yoğun kar yığışı nedeniyle Niğde Merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Kocaeli Vailiği kar tatilini duyurdu

Yoğun kar yağışı ile birlikte, düşük sıcaklıkların araç trafiğinde ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuzluğa ve mağduriyete yer vermemek amacı ile il genelinde; anaokulları, ilk, orta ve liseler ile (rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 31.12.2015 Perşembe günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Erzurum'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

31 Aralık 2015 Perşembe günü kent genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtilerek İl Kriz Merkezinden şu açıklama yapıldı:

"Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim kurumları 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Kamuda görev yapan hamile personeller ve engelliler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

Zonguldak’ta etkili olan kar yağışı sebebiyle okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Zonguldak'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle kent merkezi ve tüm ilçelerde Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. Zonguldak Valisi Ali Kaban, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Meteoroloji; kar için ana kütle ilimize yeni geldi, yoğun kar yağışı ve buzlanma olabilir diyor. İl genelinde Perşembe günü okullar tatil” ifadeleri yer aldı.