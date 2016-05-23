Ünlü Sanatçı Klip Çekiminde Kaza Yaşadı Kafasına 10 Dikiş Atıldı

Geçtiğimiz günlerde 'Şahane Ben' adlı maxi single'ını çıkaran Selen, şarkının klip çekimi çalışmalarında kaza geçirdi. Deniz Akel'in yönetmenliğinde İstanbul Ortaköy'de çekilen klipte yaşanan kaza, Selen'in zor saatler geçirmesine sebep oldu.



Mekanda kullanılan dekorun bir anda düşerek kafasına çarpması sonucunda kafasında açılma meydana gelen Selen, hastaneye kaldırıldı. Genç popçuya anında müdahele eden doktorlar, Selen'e 10 dikiş attı. Kazadan sonra tekrar kamera karşısına geçen Selen, "Bir kaza yaşadık, 'nazar' diyelim. Neticede güzel bir klip çekti, her şeyde bir hayır vardır" yorumunda bulundu.



Selen'in geçirdiği kaza sonucu iki farklı günde çekilen 'Şahane Ben' klibinin 150 bin TL'ye mal olduğu belirtildi. Albümün çıkış parçası olan şarkının sözleri Şebnem Sungur, müziği Gökhan Tepe imzası taşırken, müzik direktörlüğünü Erhan Bayrak üstlendi.