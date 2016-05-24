Ünlü Oyuncular Düğünden Sonra Para Bastı!

1,5 yıllık aşklarını 14 Mayıs'ta evlilikle taçlandıran Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'a reklam teklifi yağıyor.



Markaların yakın markaja aldığı ikili, sürpriz bir anlaşmaya imza attı.



Yeni evli çift önümüzdeki günlerde bir beyaz eşya firmasının reklam filmi için kamera karşısına geçecek.



İddialara göre Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu bu reklam filmi için 7 milyon TL alacak.



Evli çift Beren Saat ve Kenan Doğulu da geçtiğimiz yıllarda bir reklam filminde birlikte boy göstermiş, 2.5 milyon lira kazanmışlardı.