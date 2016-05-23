Tek Bir Konserden 600 bin TL Para Alacak

Megastar, Vodafone’un 25’inci yıl kutlamaları kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde sahneye çıkacak. Beyazıt Öztürk’ün sunuculuk yapacağı gece için Tarkan’a 600 bin dolar ödenecek.



Sürpriz bir kararla hayranı Pınar Dilek’le nikâh masasına oturan Tarkan, damat olduktan sonraki ilk konserini yarın akşam verecek. Megastar, sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yapacağı Vodafone’un 25’inci yıl gecesinde sahneye çıkacak



Konser ikinci bir ilke daha sahne olacak. Tarkan, yıllardır kendisini programına davet eden ancak “Türkiye’de katılacak talk show yok” diyerek reddettiği Beyaz’la ilk kez aynı sahneyi paylaşacak. Ünlü şovmen geçmişte, “Biz defalarca davet ettik. Gelmemek onun tercihi” diyerek Megastar’a sitem etmişti.