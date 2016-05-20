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Tarkan, Mutlu Olmak Benimde Hakkım!

Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir kararla Pınar Dilek ile nikah masasına oturan ve hemen ardından Almanya’da düzenlediği düğün organizasyonu sonrası sesiz kalmayı tercih eden Megastar Tarkan, düğününden sonra ilk kez konuştu.

Tarkan, Mutlu Olmak Benimde Hakkım!

İstanbul’da da bir düğün yapacak mı? Eşi Pınar hanımla hamile olduğu için mi evlendi? Pop albümü çıkaracak mı? Günler sonra ilk kez UçanKuş TV’ye konuşan Tarkan, tüm bu sorulara yanıt verdi.

Röportaja çok mutlu bir şekilde parmağındaki yüzüğü göstererek başlayan Megastar'ın açıklamaları şöyle:

Megastar evlendi, herkes şok oldu?
Niye, benim evlenmeye, mutluluğa, mutlu olmaya hakkım yok muydu?

İstanbul’da da düğün yapacak mısınız?
Ya her şehirde, her ülkede düğün mü yapacağız? Evlendik bitti işte, tamam.

Balayı gibi ufak bir kaçamak düşünüyor musunuz?
Yok, pop albümü yapıyorum şimdi de. Bitene kadar buradayım.

'Ahde Vefa' albümü?
Tüm dinleyicilere, ilgilerine teşekkür ediyorum. Olumlu yorum yapan gazeteci, sanatçı dostlara da eleştirenlere de çok teşekkür ediyorum. Her türlü ilgi güzeldir yani.

Yeni albüm nasıl olacak? Tüm şarkılar hit olur mu?
Benden aksini bekliyor musunuz? aşk olsun.. Herhalde bütün şarkılar hit olacak.

Çocuk düşünüyor musunuz?
Çok yakında düşünmüyoruz, ama o dedikodular da dedikodu gerçekten! Hamile olduğu için evlendiler falan. Öyle şeyler doğru değil.

Kız mı, erkek çocuk mu?
Sağlıklı olsun, klişe bir laf biliyorum ama sağlıklı olsun da fark etmez. Ama istiyorum baba olmak yani.

Sezen Aksu sahneleri bıraktığını söyledi. Sizin Sezen Aksu’yla dostluğunuz geçmişten biliniyor. Neler düşünüyorsunuz?
Anlıyorum O’nu. Zor bir şey aslında, sahneye çıkmak, konserler, turneler yormuş olabilir ama yine de çıkıyor sahnelere. Galiba yurt dışına konserlere gittiği de oluyor. Anlıyorum onu, yanı yorucu bir hayat bu, şöhret yorucu. Bazen insan geri çekilmek istiyor. Bazen ben de düşünmüyor değilim yani, daha erken galiba ama. Bazen diyorum ani ara versem mi, artık bir kendi hayatımı yaşasam mı diye ama biraz erken galiba.
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TarkanDüğünMegastarPınar DilekNikahAlmanya
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