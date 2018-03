Survivor Yarışması 2016 Ne Zaman Başlayacağı Belli Oldu İşte Kesinleşen Ünlü ve Gönüllü Kadrosu

Dünyanın en zor yarışması olarak gösterilen Survivor Yarışması Merakla Beklenirken İsimlerde Gelmeye Başladı Acun Hummalı Çalışma Yürütüyor.Ekranların En çok izlenen doğal yarışması survivor için acun medyada hummalı bir çalışma içine girdi birbirinden ünlü isimler açıklanmaya başladı 7 Şubat 2016 pazar günü start alacak yarışmada bir çok ünlü isim açlık ve dayanıklılık testi verecek.



TV8 ve Acun Medya’nın uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Survivor 2016 yarışmasının yayın tarihi kesinleşti. Milyonalarca kitlenin merakla beklediği Survivor'da gönüllüler için başvurular Acun Ilıcalı'nın sitesi ve TV 8'nin resmi sitesinde devam ediyor. Bu yıl geçen senelere göre daha erken bir tarihte ekrane gelecek olan Survivor 2016, 7 Şubat 2016 Pazar akşamı TV8’de başlayacak.



Survivor 2016’nın çekimleri 3 Şubat’ta başlayacak. Merakla beklenen programın ekran macerası ise 7 Şubat Pazar akşamı başlayacak ve geçen senelere göre daha uzun süre ekranlarda olacak.



SURVİVOR 2016’DA KİMLER YARIŞACAK?



Survivor 2016’nın Acun Medya tarafından açıklanan ilk üç ünlü yarışmacısı Trabzonsporlu eski futbolcu İbrahim Yattara, şarkıcı Yılmaz Morgül ve oyuncu Yunus Günce olmuştu. Önümüzdeki günlerde yarışmacı kadrosunun kesinlik kazanacağı Survivor için bir çok ünlü ismin adı geçiyor.



Yılmaz Morgül Survivor 2016’da yarışacak.



Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın önemsidiği programlardan biri olan Survivor'da hayatta kalma mücadelesi ve yarışmacılarında hırsı ön plana çıkıyor.



“Son Osmanlı Yandım Ali” filmiyle adını duyuran Ukrayna’nın 2005 güzellik kraliçesi Anna Babkova, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’na benzerliğiyle dikkatleri çeken İsmail Filiz, sunucu ve oyuncu Dilara Gönder,



Bu Tarz Benim yarışmacısı Ayşegül Melis Doğan

Anadolu Efes’in ponpon kızlarından Tuğba İldiz ve Yılmaz Morgül Survivor 2016 kadrosuna dahil oldu.



Daha önce isimleri duyulan ünlü isimlerden arasında Sinan Engin ve Seda Sayan’ın oğlu olan Oğulcan Engin ise 2016 Survivor Ünlüler kadrosundan yer alacak. Fenerbahçe’nin efsanevi kaptanı Alex De Souza, Kaçak Gelinler dizisinin başrol oyuncularından Selin Şekerci, şarkıcı Özgün, şarkıcı Gökhan Tepe, Güneşi Beklerken ve Şeref Meselesiyle milyonların sevgilisi haline gelen oyuncu Kerem Bürsin, Elveda Rumeli ile popüler olan Tolgahan Sayışman’ın Survivor 2016 kadrosunda olacağı düşünülüyor. Survivor'un 2016 sezonunda yarışacak ünlü isimler arasında Trabzonsporlu eski futbolcu İbrahim Yattara'yı kadroya alan Acun Ilıcalı, Ayrıca ünlü oyuncu ve sunucu Yunus Günçe'yi de Twitter hesabından duyurdu.



Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, Acun Ilıcalı ile fotoğraf çekildi ve fotoğrafa yazdığı not merak uyandırdı.Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı’nın programı Survivor’un 2016 sezonunda yarışacak isimler belli oluyor. Trabzonsporlu eski futbolcu Yattara’yı kadroya alan Acun Ilıcalı, Serhat Akın ile bir araya geldi.



Serhat Akın instagram hesabından Acun Ilıcalı ile olan bir fotoğrafını paylaşarak, “Tv8’de bombalar patlayacak çok yakında. 2000 yılından beri tanıdığım Acun ağabeyimle bir araya geldik. Bende yeri ayrıdır” yazdı.

Serhat Akın’ın bu paylaşımı “Survivor’a mı katılıyor?” sorularını akıllara getirdi.



Survivor 2016 ünlüler takımına İbrahim Yattara'yı dahil eden Acun Ilıcalı forvete takviye yapacak mı? Ilıcalı elinde imkan olsa Süper Lig'in hangi yıldızını Dominik'e götürürdü? Hangisi Survivor'a daha yakın: Van Persie mi, Umut Bulut mu?



Ekranın 'reyting garantisi' yarışması Survivor, 2016 için de kolları sıvadı. Gönüllüler takımı henüz belli olmazken yarışacak ünlülerin isimleri bir bir açıklanmaya başladı. Yılmaz Morgül ve ve İbrahim Yattara'nın ardından Yunus Günçe’nin de ünlüler takımında yarışacağı açıklandı.





ACUN ILICALI FORVETE TAKVİYE YAPACAK MI?

Acun Ilıcalı son dönemlerde ünlüler takımını muhakkak bir ya da birkaç forvet oyuncusuyla takviye ediyor. Kariyerinde düşüş yaşayan, yeşil sahalara veda eden golcüler adanın yolunu tutuyorlar. Pascal Nouma ve Ahmet Dursun Beşiktaşlı Survivor’cular olarak akılda kalırken Ümit Karan da Galatasaraylı bir eski forvet oyuncusu olarak yarışmadaki yerini almıştı. Son olarak uzun dönem Trabzonspor forması giyen İbrahim Yattara’nın adının açıklanmasının ardından Fenerbahçe taraftarı olan Acun Ilıcalı, 4 büyüklerin arasında transfer yapmadığı sadece kendi takımı kalmış oldu. Peki Ilcalı’nın elinde bir şans olsa Dominik’e Süper Lig'in hangi yıldızını götürürdü? Ya da ligimizin teknik direktörleri hangi oyuncularını ada yolcusu yapardı?



Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği ve kendi kanalı olan Tv8’de yayınlanan reyting canavarı yarışma programı Survivor 2016’da ünlüler kadrosu netleşmeye başladı.“Son Osmanlı Yandım Ali” filmiyle adını duyuran Ukrayna’nın 2005 güzellik kraliçesi Anna Babkova, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’na benzerliğiyle dikkatleri çeken İsmail Filiz, sunucu ve oyuncu Dilara Gönder, Bu Tarz Benim yarışmacısı Ayşegül Melis Doğan, Anadolu Efes’in ponpon kızlarından Tuğba İldiz ve Yılmaz Morgül Survivor 2016 kadrosuna dahil oldu.



ALEX NET DEĞİL



Survivor All Star geçtiğimiz günlerde final yaptı ve Gönüllüler Takımından Turabi son 10 yılın en iyi yarışmacısı oldu. Acun Ilıcalı'nın Tv8 kanalını satın alması ile birlikte Survivor All Star yarışması start almış ve kanal iyi bir reyting sıralamasına sahip olmuştu. Survivor All Star'ın bitmesinin ardından Acun Ilıcalı yeni Survivor yarışması için kolları sıvadı. Final gecesinde de belirttiği gibi Survivor 2016 başvuruları da başladı.



İzleyiciler Survivor 2016( büyük ihtimal Ünlüler Gönüllüler) yarışmasında kimlerin yarışacağını merak etmeye başladılar. Özelikler Ünlüler takımında kimler olacağı şimdiden merak konusu... İşte 2016 yılında Survivorda yarışacak bazı ünlüler... Survivor 2016 yarışmasında yarışacak Ünlüler geçtiğimiz aylarda medyada yer bulmuş ama henüz kesin bir bir açıklama gelmemişti. Acun Ilıcalı yarışmacıları 2016 yılında kesin olarak açıklayacak olsa da bir çok haber sitesinden yarışacak kişiler hakkında şimdiden iddialar atılmaya başladı bile... İşte Survivor 2016 da yarışacak bazı ünlüler..



. SURVİVOR 2016 YARIŞMACILARI Kerem Bürsin Gökhan Tepe Alex de Souza Özgün Yasemin Allen Oğulcan Engin Dilara Gönder Selin Şekerci İnci Satır Ayşegül Melisa Doğan Tuğba İldiz Anna Babkova KEREM BÜRSİN SURVİVOR 2016 Belki de Survivor All Star yarışmasında görmek istenen yarışmacıların başında geliyor Kerem Bürsin. Özellikle genç kızların sevgilisi Kerem Bürsin Survivor'a katılırsa reyting sıralamasında da baya etki yapacağı kesin... Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 İstanbul doğumludur. Kerem Bürsin Güneşi Beklerken(Kerem Sayer), Ulan İstanbul(Yiğit Kılıç) ve Şeref Meselesi(Yiğit Kılıç) dizilerinde rol almıştı...



SURVİVOR 2016 OĞULCAN ENGİN KİMDİR?



Survivor All Star yarışmasında özellikle erkek izleyicilerin görmek istediği yarışmacılarından olan Dilara Gönder sunucudur. Dilara Gönder, 17 Haziran 1983 Herrenberg Almanya’da doğumludur. Dilara Gönder 6 yaşına kadar Almanya’da yaşamış daha sonra ailesi ile İzmir'e yerleşmiştir. Liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesinde okudu. Üniversiteyi ise Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde tamamladı. Güzel sunucu eğitimine devam ederken FB Tv'de Musıc Box programını sunmuştur. Daha sonra Lig Tvde sunuculuk yaptı ardında da TRT Formula 1 için röportajlar yaptı. Şimdiler de ise NTV'de Dilara Gönder ile Yeter ki İste programını sunmaktadır. Güzel sunucu ayrıca keman çalıyor, resim yapıyor. Bunun yanı sıra spor ile de ilgilenen güzel sunucu lisanslı atletizmci ve masa tenisi sporcusudur. Dilara Gönder Survivor yarışmasına renk katacaktır diye düşünüyoruz..Güzelliği ile baş döndüren, spor spikeri olarak hayatımıza giren, şimdide Survivor 2016 gönüllülerde boy gösterecek olan Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder kaç yaşında, boyu kaç, evli mi?



Dilara Gönder, 17 Haziran 1983 tarihinde Almanya, Herrenberg’de doğmuştur. Babasının işleri sebebiyle 5 yaşına kadar Almanya'da kalan Dilara Gönder daha sonra ailesi ile birlikte İzmir'e taşınmıştır. Şimdi ailesi Antalya’da, ablası İdil İstanbul’da yaşamaktadır.

İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Ardından İstanbul Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nü bitirdi.

Çocukluğundan itibaren; tenis, atletizm, hentbol ve çeşitli kış sporları ile uğraştı. Solfej dersleri alan Dilara Gönder, keman çalıyor, resim yapıyor aynı zamanda Lisanslı atletizmci ve masa tenisi sporcusudur.



2004 yılında Üniversitede 2. sınıf öğrencisiyken hem tecrübe kazanmak hem de iş hayatına atılmak için staj yapmaya karar verdi. FBTV'de "MusicBox" isimli programla sunuculuk hayatına başladı. 2005′in sonunda haber okudu. 2007 yılına kadar FBTV'de çalıştı. 2007'de Lig TV'ye transfer oldu ve 2,5 yıl çalıştı.



Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2007 yılındaki 19. Genç İletişimciler Yarışması’na okul radyosunda yayımlanan "Dinle Bul" adındaki programla katıldı. Programı radyo dalında birinci seçildi.



Sonra da TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve önemli röportajlar yaptı. 2010 yılında NTV Spor'a transfer oldu.





SURVİVOR 2016 SELİN ŞEKERCİ KİMDİR?



Son Şampiyon Turabi !



Turabi Çamkıran Survivor All star'ı kazanarak şampiyonların şampiyonu oldu. 'Survivor All Star Şampiyonu Turabi Çamkıran' 500 bin TL nin sahibi oldu. Nefes kesen mücadelelerin yaşandığı Survivor All Star'ın kamera arkası görüntülerinin yayınlandığı programda izleyiciler eğlenceli anlar yaşadı.



Survivor All Star'ın büyük finaline kamera arkası görüntüler damga vurdu. Yarışmacılar açlık mücadelesi vermediği için aralarındaki diyaloglar olumlu yönde oldu. Renkli bir akşam yaşatan ve geride kalan Survivor All Star'ın kamera arkasında yaşanananları da gözler önüne seren finalde Survivor All Star şampiyonu Turabi oldu. Turabi oyların çoğunu alırken, Merve Aydın ise ikincilikle yetindi.



Survivor 2015'te Merve Aydın ile amansız bir mücadeleye giren Turabi, son 10 yılın Survivor All Star şampiyonu oldu. Survivor All Star şampiyonu Turabi, 500 bin TL'lik büyük ödülü kazandı. 4 aydan uzun süredir devam eden ve son 10 yıla damgasını vuran yarışmacıların mücade ettiği Survivor All Star yarışması final bölümüyle sona erdi. Milyonları ekrana kilitleyen, yayınlandığı günlerde reyting birincisi olan Survivor All Star, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılan canlı yayın final programıyla bitti. SMS oylamasında Merve Aydın'dan fazla oy alan Turabi Çamkıran Survivor All Star'ın birincisi oldu. Şampiyonluğu açıklanınca çok büyük sevinç yaşayan Turabi mutluluğunu ailesi ve Survivor'dan yakın arkadaşları Bozok, Hilmicem'le sarılarak paylaştı. Turabi geçen sene katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler'i de birinci olarak bitirmiş ve büyük ödülü kazanmıştı. Turabi bu sene de Survivor All Star'ı kazanarak çifte zafer yaşamış oldu. Turabi, 500 bin TL'lik ödülün de sahibi oldu.



Cuma akşamı başlayıp, cumartesinin ilk saatinde biten ‘Survivor All star’ın canlı yayınının ardından otele dönüyoruz. Amfitiyatro ile Kaya Artemis birkaç yüz metre… Birçok insanın bu mesafeyi katederken söylediği şey aynıydı; tıpkı otel lobisinde konuşulanlar, sosyal medyada yazılanlar gibi:



“Merve, babasının yaptığı konuşma yüzünden kaybetti.”



Merve Aydın’ın babası Ufuk Aydın, “Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden kızım sakatlandığında federasyon ona sahip çıkmadı. Evimizi satıp tedavi ettirdik onu. Merve Aydın, Atatürk ve Turgut Özal’dan sonra Time’a kapak olan üçüncü Türk’tür” demeseydi sonuç değişir miydi?







Yarışmayı izleyenlerin ortak kanaati bu…Babası konuşmadan önce gelen SMS oylarında Merve Aydın yüzde 51, Turabi yüzde 49’du.

Ne zaman ki baba konuştu, Turabi’nin oyları yükselişe, Merve’ninse düşüşe geçti.Finalde gelen SMS’lerden yüzde 53.24’ünü alan Turabi, birinci oldu. Merve’nin oy oranı ise babası sayesinde yüzde 51’den yüzde 46.76’ya düştü.Finale kalan iki yarışmacıdan biri kazanıp, diğeri kaybedecekti. Merve Aydın’ın neden kaybettiği kadar, Turabi’nin nasıl kazandığına da bakmak lazım.Turabi’nin soyadı Çamkıran ama finalin çam devireni olmadı. Aksine, kendisine oy getirecek laflar etti.Turabi’nin, “Geçen sene yarışmadan sonra çoluk çocuğunun rızkından kesip, bana SMS atanlar oldu. Paranız yoksa bana SMS atmayın, üzülürüm yoksa. Durumu iyi olanlar SMS atsın” demesini ‘Survivor All Star’daki en büyük rakibi Hakan Hatipoğlu bile attığı tweet’le takdir etti.Babası ve annesinin yaptığı konuşma da Turabi’ye puan kazandırdı.Gerek yarışmadan sonra konuştuğum insanların söylediği ve gerek sosyal medyada da sıkça dillendirildiği gibi Merve Aydın’ın babası Ufuk Aydın’ın kızına SMS getirsin diye söyledikleri tam tersi etki yaptı.Finalin olduğu cuma günkü ‘Survivor All Star’ın galibi kim olacak?’ yazım üzerine gelen yorumlardan biliyorum; birçok insanın favorisi Merve’ydi. Kaya Artemis’te gün boyu konuştuğum insanların çoğu da Merve Aydın’ı banko görüyordu ama sonuç ortada…500 bin TL para ödülünü kazanan Turabi oldu!Acun Ilıcalı, “Survivor All Star’ın birincisi Turabi” deyince sahneye fırlayan ailesi ve takım arkadaşları ‘Turbo’yu havaya kaldırırken, Berna eşliğinde podyumu terk eden Merve ağlıyordu.Finalde Acun Ilıcalı, kendisine her söz verdiğinde Merve Aydın, “Neysem oyum. Oynamıyorum” sözcüklerini tekrarlamak yerine “Bir kadın olarak Survivor’ı kazanmak istiyorum. Kadınların oyuyla bunu başaracağıma inanıyorum” deseydi, sonuçta belki yine gözyaşı dökerdi ama bu sevinç gözyaşları olabilirdi.

SEVİNÇ VE HÜZÜN

Kaya Artemis’teki nefes kesen finali ‘Survivor All Star’ yarışmacılarıyla yan yana izledim. Turabi birinci ilan edildiğinde ‘Gönüllüler’ takımından arkadaşları Bozok, Hilmicem, Nadya ve Begüm’ün attıkları sevinç çığlıkları görülmeye değerdi.‘Ünlüler’ ekibinden Berna, adeta şok yaşayan takım arkadaşı Merve’yi teselli edip, sahneden indirirken Nadya, Hilmicem, Begüm ve Bozok, Turabi’nin annesi Meryem ve babası Halil’i kucaklayıp, sevinçlerini paylaştı.Aynı grup daha sonra sahneye çıkıp Turabi’yi kutlayıp, omuzlarına aldı.O sırada Merve, kardeşine sarılmış, hüngür hüngür ağlıyordu.



SURVIVOR ÜNLÜLERİNİ BEKLEYEN ASIL SINAV



‘Survivor All Star’ finalinin yapıldığı Kuzey Kıbrıs’ta üç günde gördüklerimi paylaşmak isterim.‘Survivor All Star’ ekibi her zaman olduğu gibi Kaya Artemis’te konakladı. 2 bin yatak kapasiteli otelde tek boş yer yoktu. Üstelik kişi başı bir gecelik konaklama bedeli 779 TL olduğu halde Üstelik otel, ‘Survivor’ ekibinin kalacağı dönemde üç gecenin altındaki konaklama taleplerini kabul etmeden bu doluluk oranını yakaladı.‘Survivor All Star’ın finali, otelin amfitiyatrosunda yapıldı. Otelde konaklayanlar canlı yayınlanan finali yerinde para ödemeden izledi. Dışarıdan gelenler ise otele kişi başı 300 TL giriş parası ödedi.

Canlı yayının başlamasına saatler kala Kaya Artemis’in amfitiyatrosunun önündeki ‘Survivor All Star’ kuyruğu, yarışmaya olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.‘Survivor All Star’ın yarışmacılarına otel müşterilerinin ilgisi büyüktü. Özellikle de ellerinde son model akıllı cep telefonu olan çocukların… Hakan, Hilmicem, Anıl, Begüm, Doğukan, Sahra, Bozok, Berna, Pascal, Nadya, HASAN, Özlem, Serenay ve Merve Oflaz’la fotoğraf çektiren çektirene…

‘Survivor All Star’ yarışmacılarından daha çok ilgiye mazhar olan bir isim daha vardı otelde… O da Acun Ilıcalı… Ne zaman dışarı çıksa, imza isteyenler, fotoğraf çektirenler sardı etrafını…‘Survivor All Star’ yarışmacılarının hepsi şu günlerde Popstar gibi. Bakalım bu isimlerden hangileri ‘Survivor’ sayesinde yakaladıkları popülerliği para getirecek kalıcı bir şöhrete dönüştürecek?



Survivor All Star geçtiğimiz günlerde final yaptı ve Gönüllüler Takımından Turabi son 10 yılın en iyi yarışmacısı oldu. Acun Ilıcalı'nın Tv8 kanalını satın alması ile birlikte Survivor All Star yarışması start almış ve kanal iyi bir reyting sıralamasına sahip olmuştu. Survivor All Star'ın bitmesinin ardından Acun Ilıcalı yeni Survivor yarışması için kolları sıvadı. Final gecesinde de belirttiği gibi Survivor 2016 başvuruları da başladı.



İzleyiciler Survivor 2016( büyük ihtimal Ünlüler Gönüllüler) yarışmasında kimlerin yarışacağını merak etmeye başladılar. Özelikler Ünlüler takımında kimler olacağı şimdiden merak konusu... İşte 2016 yılında Survivorda yarışacak bazı ünlüler... Survivor 2016 yarışmasında yarışacak Ünlüler geçtiğimiz aylarda medyada yer bulmuş ama henüz kesin bir bir açıklama gelmemişti. Acun Ilıcalı yarışmacıları 2016 yılında kesin olarak açıklayacak olsa da bir çok haber sitesinden yarışacak kişiler hakkında şimdiden iddialar atılmaya başladı bile... İşte Survivor 2016 da yarışacak bazı ünlüler..



. SURVİVOR 2016 YARIŞMACILARI Kerem Bürsin Gökhan Tepe Alex de Souza Özgün Yasemin Allen Oğulcan Engin Dilara Gönder Selin Şekerci İnci Satır Ayşegül Melisa Doğan Tuğba İldiz Anna Babkova KEREM BÜRSİN SURVİVOR 2016 Belki de Survivor All Star yarışmasında görmek istenen yarışmacıların başında geliyor Kerem Bürsin. Özellikle genç kızların sevgilisi Kerem Bürsin Survivor'a katılırsa reyting sıralamasında da baya etki yapacağı kesin... Kerem Bürsin, 4 Haziran 1987 İstanbul doğumludur. Kerem Bürsin Güneşi Beklerken(Kerem Sayer), Ulan İstanbul(Yiğit Kılıç) ve Şeref Meselesi(Yiğit Kılıç) dizilerinde rol almıştı...



Survivor All Star yarışmasında özellikle erkek izleyicilerin görmek istediği yarışmacılarından olan Dilara Gönder sunucudur. Dilara Gönder, 17 Haziran 1983 Herrenberg Almanya’da doğumludur. Dilara Gönder 6 yaşına kadar Almanya’da yaşamış daha sonra ailesi ile İzmir'e yerleşmiştir. Liseyi İzmir Bornova Anadolu Lisesinde okudu. Üniversiteyi ise Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde tamamladı. Güzel sunucu eğitimine devam ederken FB Tv'de Musıc Box programını sunmuştur. Daha sonra Lig Tvde sunuculuk yaptı ardında da TRT Formula 1 için röportajlar yaptı. Şimdiler de ise NTV'de Dilara Gönder ile Yeter ki İste programını sunmaktadır. Güzel sunucu ayrıca keman çalıyor, resim yapıyor. Bunun yanı sıra spor ile de ilgilenen güzel sunucu lisanslı atletizmci ve masa tenisi sporcusudur. Dilara Gönder Survivor yarışmasına renk katacaktır diye düşünüyoruz..Güzelliği ile baş döndüren, spor spikeri olarak hayatımıza giren, şimdide Survivor 2016 gönüllülerde boy gösterecek olan Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder kaç yaşında, boyu kaç, evli mi?



Dilara Gönder, 17 Haziran 1983 tarihinde Almanya, Herrenberg’de doğmuştur. Babasının işleri sebebiyle 5 yaşına kadar Almanya'da kalan Dilara Gönder daha sonra ailesi ile birlikte İzmir'e taşınmıştır. Şimdi ailesi Antalya’da, ablası İdil İstanbul’da yaşamaktadır.

İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Ardından İstanbul Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nü bitirdi.

Çocukluğundan itibaren; tenis, atletizm, hentbol ve çeşitli kış sporları ile uğraştı. Solfej dersleri alan Dilara Gönder, keman çalıyor, resim yapıyor aynı zamanda Lisanslı atletizmci ve masa tenisi sporcusudur.



2004 yılında Üniversitede 2. sınıf öğrencisiyken hem tecrübe kazanmak hem de iş hayatına atılmak için staj yapmaya karar verdi. FBTV'de "MusicBox" isimli programla sunuculuk hayatına başladı. 2005′in sonunda haber okudu. 2007 yılına kadar FBTV'de çalıştı. 2007'de Lig TV'ye transfer oldu ve 2,5 yıl çalıştı.



Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2007 yılındaki 19. Genç İletişimciler Yarışması’na okul radyosunda yayımlanan "Dinle Bul" adındaki programla katıldı. Programı radyo dalında birinci seçildi.



Sonra da TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve önemli röportajlar yaptı. 2010 yılında NTV Spor'a transfer oldu.





Son Şampiyon Turabi !



Turabi Çamkıran Survivor All star'ı kazanarak şampiyonların şampiyonu oldu. 'Survivor All Star Şampiyonu Turabi Çamkıran' 500 bin TL nin sahibi oldu. Nefes kesen mücadelelerin yaşandığı Survivor All Star'ın kamera arkası görüntülerinin yayınlandığı programda izleyiciler eğlenceli anlar yaşadı.



Survivor All Star'ın büyük finaline kamera arkası görüntüler damga vurdu. Yarışmacılar açlık mücadelesi vermediği için aralarındaki diyaloglar olumlu yönde oldu. Renkli bir akşam yaşatan ve geride kalan Survivor All Star'ın kamera arkasında yaşanananları da gözler önüne seren finalde Survivor All Star şampiyonu Turabi oldu. Turabi oyların çoğunu alırken, Merve Aydın ise ikincilikle yetindi.



Survivor 2015'te Merve Aydın ile amansız bir mücadeleye giren Turabi, son 10 yılın Survivor All Star şampiyonu oldu. Survivor All Star şampiyonu Turabi, 500 bin TL'lik büyük ödülü kazandı. 4 aydan uzun süredir devam eden ve son 10 yıla damgasını vuran yarışmacıların mücade ettiği Survivor All Star yarışması final bölümüyle sona erdi. Milyonları ekrana kilitleyen, yayınlandığı günlerde reyting birincisi olan Survivor All Star, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yapılan canlı yayın final programıyla bitti. SMS oylamasında Merve Aydın'dan fazla oy alan Turabi Çamkıran Survivor All Star'ın birincisi oldu. Şampiyonluğu açıklanınca çok büyük sevinç yaşayan Turabi mutluluğunu ailesi ve Survivor'dan yakın arkadaşları Bozok, Hilmicem'le sarılarak paylaştı. Turabi geçen sene katıldığı Survivor Ünlüler Gönüllüler'i de birinci olarak bitirmiş ve büyük ödülü kazanmıştı. Turabi bu sene de Survivor All Star'ı kazanarak çifte zafer yaşamış oldu. Turabi, 500 bin TL'lik ödülün de sahibi oldu.



Cuma akşamı başlayıp, cumartesinin ilk saatinde biten ‘Survivor All star’ın canlı yayınının ardından otele dönüyoruz. Amfitiyatro ile Kaya Artemis birkaç yüz metre… Birçok insanın bu mesafeyi katederken söylediği şey aynıydı; tıpkı otel lobisinde konuşulanlar, sosyal medyada yazılanlar gibi:



“Merve, babasının yaptığı konuşma yüzünden kaybetti.”



Merve Aydın’ın babası Ufuk Aydın, “Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden kızım sakatlandığında federasyon ona sahip çıkmadı. Evimizi satıp tedavi ettirdik onu. Merve Aydın, Atatürk ve Turgut Özal’dan sonra Time’a kapak olan üçüncü Türk’tür” demeseydi sonuç değişir miydi?







Yarışmayı izleyenlerin ortak kanaati bu…Babası konuşmadan önce gelen SMS oylarında Merve Aydın yüzde 51, Turabi yüzde 49’du.

Ne zaman ki baba konuştu, Turabi’nin oyları yükselişe, Merve’ninse düşüşe geçti.Finalde gelen SMS’lerden yüzde 53.24’ünü alan Turabi, birinci oldu. Merve’nin oy oranı ise babası sayesinde yüzde 51’den yüzde 46.76’ya düştü.Finale kalan iki yarışmacıdan biri kazanıp, diğeri kaybedecekti. Merve Aydın’ın neden kaybettiği kadar, Turabi’nin nasıl kazandığına da bakmak lazım.Turabi’nin soyadı Çamkıran ama finalin çam devireni olmadı. Aksine, kendisine oy getirecek laflar etti.Turabi’nin, “Geçen sene yarışmadan sonra çoluk çocuğunun rızkından kesip, bana SMS atanlar oldu. Paranız yoksa bana SMS atmayın, üzülürüm yoksa. Durumu iyi olanlar SMS atsın” demesini ‘Survivor All Star’daki en büyük rakibi Hakan Hatipoğlu bile attığı tweet’le takdir etti.Babası ve annesinin yaptığı konuşma da Turabi’ye puan kazandırdı.Gerek yarışmadan sonra konuştuğum insanların söylediği ve gerek sosyal medyada da sıkça dillendirildiği gibi Merve Aydın’ın babası Ufuk Aydın’ın kızına SMS getirsin diye söyledikleri tam tersi etki yaptı.Finalin olduğu cuma günkü ‘Survivor All Star’ın galibi kim olacak?’ yazım üzerine gelen yorumlardan biliyorum; birçok insanın favorisi Merve’ydi. Kaya Artemis’te gün boyu konuştuğum insanların çoğu da Merve Aydın’ı banko görüyordu ama sonuç ortada…500 bin TL para ödülünü kazanan Turabi oldu!Acun Ilıcalı, “Survivor All Star’ın birincisi Turabi” deyince sahneye fırlayan ailesi ve takım arkadaşları ‘Turbo’yu havaya kaldırırken, Berna eşliğinde podyumu terk eden Merve ağlıyordu.Finalde Acun Ilıcalı, kendisine her söz verdiğinde Merve Aydın, “Neysem oyum. Oynamıyorum” sözcüklerini tekrarlamak yerine “Bir kadın olarak Survivor’ı kazanmak istiyorum. Kadınların oyuyla bunu başaracağıma inanıyorum” deseydi, sonuçta belki yine gözyaşı dökerdi ama bu sevinç gözyaşları olabilirdi.

SEVİNÇ VE HÜZÜN

Kaya Artemis’teki nefes kesen finali ‘Survivor All Star’ yarışmacılarıyla yan yana izledim. Turabi birinci ilan edildiğinde ‘Gönüllüler’ takımından arkadaşları Bozok, Hilmicem, Nadya ve Begüm’ün attıkları sevinç çığlıkları görülmeye değerdi.‘Ünlüler’ ekibinden Berna, adeta şok yaşayan takım arkadaşı Merve’yi teselli edip, sahneden indirirken Nadya, Hilmicem, Begüm ve Bozok, Turabi’nin annesi Meryem ve babası Halil’i kucaklayıp, sevinçlerini paylaştı.Aynı grup daha sonra sahneye çıkıp Turabi’yi kutlayıp, omuzlarına aldı.O sırada Merve, kardeşine sarılmış, hüngür hüngür ağlıyordu.



SURVIVOR ÜNLÜLERİNİ BEKLEYEN ASIL SINAV



‘Survivor All Star’ finalinin yapıldığı Kuzey Kıbrıs’ta üç günde gördüklerimi paylaşmak isterim.‘Survivor All Star’ ekibi her zaman olduğu gibi Kaya Artemis’te konakladı. 2 bin yatak kapasiteli otelde tek boş yer yoktu. Üstelik kişi başı bir gecelik konaklama bedeli 779 TL olduğu halde Üstelik otel, ‘Survivor’ ekibinin kalacağı dönemde üç gecenin altındaki konaklama taleplerini kabul etmeden bu doluluk oranını yakaladı.‘Survivor All Star’ın finali, otelin amfitiyatrosunda yapıldı. Otelde konaklayanlar canlı yayınlanan finali yerinde para ödemeden izledi. Dışarıdan gelenler ise otele kişi başı 300 TL giriş parası ödedi.

Canlı yayının başlamasına saatler kala Kaya Artemis’in amfitiyatrosunun önündeki ‘Survivor All Star’ kuyruğu, yarışmaya olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.‘Survivor All Star’ın yarışmacılarına otel müşterilerinin ilgisi büyüktü. Özellikle de ellerinde son model akıllı cep telefonu olan çocukların… Hakan, Hilmicem, Anıl, Begüm, Doğukan, Sahra, Bozok, Berna, Pascal, Nadya, HASAN, Özlem, Serenay ve Merve Oflaz’la fotoğraf çektiren çektirene…

‘Survivor All Star’ yarışmacılarından daha çok ilgiye mazhar olan bir isim daha vardı otelde… O da Acun Ilıcalı… Ne zaman dışarı çıksa, imza isteyenler, fotoğraf çektirenler sardı etrafını…‘Survivor All Star’ yarışmacılarının hepsi şu günlerde Popstar gibi. Bakalım bu isimlerden hangileri ‘Survivor’ sayesinde yakaladıkları popülerliği para getirecek kalıcı bir şöhrete dönüştürecek?