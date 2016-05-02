Survivor Semih Öztürk nereli? Semih Öztürk mesleği nedir? Kimdir?

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon programlarından biri olan Survivor, bu sene kadrosuyla da dikkat çekiyor. Özellikle de büyük oy potansiyeli ile Semih Öztürk dikkat çekiyor. Peki Semih Öztürk kimdir? Ne iş yapar? Nerelidir? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde.
Acun Ilıcalı'nın sunmuş olduğu yarışma programı Survivor izlenme rekorları kırmaya devam etmekte. Yarışmada bu sene gönüllüler grubunda bulunan ve daha sonra yaşadığı kavga sebebi ile Ünlüler takımına geçen Semih Öztürk, konuşmaları ve hareketleriyle ön plana çıkmış halde. Yapılan son konseyde SMS oylamasında 1. seçilen Semih Öztürk'ün kim bulunduğu ve gerçek mesleğinin nolduğu merak ediliyor.
Semih Öztürk kimdir? Semih Öztürk'ün mesleği ne? - Survivor 2016 Haberleri
Son dokunulmazlık oyununu kaygövde gönüllüler grupında ismi en fazla yazılan müsabakacı olan Semih Öztürk, SMS oylamasında 1. olarak elenmekten
Semih Öztürk Nereli Semih Öztürk kimdir?
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