Survivor Semih Öztürk nereli? Semih Öztürk mesleği nedir? Kimdir?

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon programlarından biri olan Survivor, bu sene kadrosuyla da dikkat çekiyor. Özellikle de büyük oy potansiyeli ile Semih Öztürk dikkat çekiyor. Peki Semih Öztürk kimdir? Ne iş yapar? Nerelidir? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde.



Acun Ilıcalı'nın sunmuş olduğu yarışma programı Survivor izlenme rekorları kırmaya devam etmekte. Yarışmada bu sene gönüllüler grubunda bulunan ve daha sonra yaşadığı kavga sebebi ile Ünlüler takımına geçen Semih Öztürk, konuşmaları ve hareketleriyle ön plana çıkmış halde. Yapılan son konseyde SMS oylamasında 1. seçilen Semih Öztürk'ün kim bulunduğu ve gerçek mesleğinin nolduğu merak ediliyor.



Semih Öztürk kimdir? Semih Öztürk'ün mesleği ne? - Survivor 2016 Haberleri



Son dokunulmazlık oyununu kaygövde gönüllüler grupında ismi en fazla yazılan müsabakacı olan Semih Öztürk, SMS oylamasında 1. olarak elenmekten









Semih Öztürk Nereli Semih Öztürk kimdir?



Semih Öztürk, aslen Bursalıdır. İstanbul'da yaşam sürdüren Öztürk, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Ardındanöğrenimine vatandışında Güney Fransa'da devam etti. Semih Öztürk, Paul Valery Üniversitesinde tiyatro okudu.26 yaşında olan Semih Öztürk İstanbul'da yaşıyor.





Semih Öztürk bakın hangi klipte oynamış Yecildeğini kendi ifadesi ile 'bahsetmek' olarak tarifleyen Semih Öztürk, Survivor adasında bu tarafınü konuşturunca dışlandı.Semih Öztürk Ütopya müsabakasından bir doğrultudar kitlesi edinmiş halde ve buna itimatiyor. Yine o müsabakadan sevgilisi olan Kurretülayn Matur da Semih Öztürk için oy verme davetiyesı yaparak elenmemesi için kampanya yürütüyorSemih Öztürk Survivor adasından evvel TV8 kanalında yayınlanan Ütopya müsabakasında yer almıştı. kurtuldu. Ada konseyinde yaptığı açıklamalar ve okuduğu şiirle gündeme oturan Semih Öztürk'ü sizler için inceledik.