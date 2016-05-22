Survivor Nagehan’dan Beklenmedi Hareket

Survivor 2016’da dünkü ödül oyununda daha önce söylenmesine rağmen dizini yere değdiren Nagihan, kural ihlali yaptı ve puan Gönüllüler takımına gitti.



Kendine çok güvenen Nagihan yaptığı iki faulle kritik ödül oyununu takımına kaybettirdi. Nagihan oyun sonunda hata yapmasına rağmen kaybettiğini kabullenmeyip; “bana nazar değdi” diyerek herkesi şaşırttı.



Nagihan’ın bu hatası 2012 Londra Olimpiyatları’nda tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca, diskalifiye olmasını hatırlattı.



