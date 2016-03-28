Survivor 2016 Gönüllüler SMS Sıralaması İşte Elenen İsim - 29 Mart Salı

Trfutbol.com / Survivor 2016 yarışmasında 27 mart pazar gecesi yayınlanan son bölümde dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetti. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında 29 mart salı gecesi yayınlanan son bölümünde pazar günü yazılan Gizem Kerimoğlu ve Nihal Candan eleme adayı. İşte survivor 2016 sms sıralaması ve tüm detayları sadece trfutbol.com'da...



Gönüllüler takımında bireysel dokunulmazlığı kazanan İbrahim sürpriz yaparak Nihal Candan'ın ismini söyledi.





Survivor gönüllüler oy sıralaması SMS sonuçları 2 Mart 2016 tarihinde çıkmıştı. Gönüllüler için yeni SMS oylaması sonuçları 29 Mart 2016 tarihindeki ada konseyinde açıklanacak. Bu SMS sıralamasına göre de bir kişi Survivor adasından elenecek.

Kişisel dokunulmazlığı kazanan İbrahim Giydirir ise bir sürprize imza atarak Nihal Candan adını eleme tahtasına yazdı. Nihal Candan ismini tüm takımın istediği ortaya çıktı.

survivor 2016 sms sonuclari acunn.com gonulluler oy siralamasiİşte daha önce 2 Mart 2016 tarihinde yapılan SMS oylamasının sonuçları;

SURVİVOR 2016 GÖNÜLLÜLER SMS SIRALAMASI OY SONUÇLARI

1. Semih Öztürk

3. Serkay Tütüncü

4. Efecan Dianzenza

5. Nihal Candan

6. Zafer Mete

7. Aylin Şallı (elendi)

8. Gizem Memiç

9. İbrahim Giydirir

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU

Survivor adasındaki dokunulmazlık oyununu 27 Mart 2016 tarihinde kazanan taraf ünlüler oldu. 4 kez eleme yaşayan ünlüler takımı dokunulmazlığı 10'a 6 ile aldılar. Gönüllüler takımı Survivor'da ikinci kez elemeye çıktı.

SURVİVOR SERKAY TÜTÜNCÜ VE SEMİH ÖZTÜRK KAVGASI

Survivor 2016 gönüllüler SMS oylmasının sonuçları ve gönüllüler puan sıralaması kim elendi sorusunun yanıtı açısından bu hafta çok önemli. Zira gönüllüler takımı ünlüler karşısında dokunulmazlığı kaybetti ve bu hafta SMS oylamasına çıktı.

Survivor 2016'da bu kez ada konseyi gönüllüler takımı için toplanıyor. Gönüllüler takımı oyunu ünlülere 10'a karşı 6 ile verdiler. Nihal Candan'ın deyimiyle sonuç hüsran olurken ada konseyinde gönüllüler elemeye çıktı.

Survivor 2016'da bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı gönüllüler SMS oy sıralaması sonuçlarında. Survivor acunn.com sitesinde yer alan gönüllüler puan durumu nasıl? Kimin adı yazıldı.

Kişisel dokunulmazlık oyunu gönüllüler takımında kıran kırana geçti. Semih Öztürk'ün planı Gizem Kerimoğlu'nun kişisel dokunulmazlığı kazanması üzerineydi. Ancak kişisel dokunulmazlığ İbrahim Giydirir kazanınca Semih Öztürk finalde kavga çıkardı. Serkay Tütüncü ile kavga eden Semih Öztürk Gizem Memiç'in arkasından da konuştu.