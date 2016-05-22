Sinem Kobal’dan Düğünden Sonra Teşekkür Geldi

Cunda Adası'ndaki düğünle hayatlarını birleştiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu balayından döndü. Sinem Kobal'ın döner dönmez ilk işi katılan davetlilere teşekkür etmek oldu.
İşte Sinem Kobal'ın intagram'da paylaştığı teşekkür notu:
"Mutluluğumuzu paylaşan, aşkımıza tanıklık eden, güzel dilekleriyle bizi yalnız bırakmayan bütün güzel yüreklere sonsuz teşekkürler..."
Cunda Adası'ndaki düğünle hayatlarını birleştiren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu balayından döndü. Sinem Kobal'ın döner dönmez ilk işi katılan davetlilere teşekkür etmek oldu.