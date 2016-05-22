Serdar Ortaç’ın İrlandalı Eşi Trafik Kazası Geçirdi

Kaldırımda yürürken dengesini kaybederek yere düşen Chloe'nin yüzünde çizikler oluşmuş, iş göremez raporu almıştı. Chloe kaza sonrası böyle görüntülendi.



SERDAR ORTAÇIN EŞİ CHLOE KİMDİR



İrlanda’da üniversite eğitimini sürdürürken Paris’te yer alan mankenlik ajansından teklif alması üzerine eğitimini dondurarak Paris’e giden güzel manken burada başarılı projelere imza atarak mankenlik kariyerinde önemli adımlar atmıştır.



Daha sonra ziyaret için geldiği İstanbul’da Serdar Ortaç ile tanışarak yaşadığı ciddi ilişkinin ardından İstanbul’da kalmaya karar veren Chloe Loughnan farkı projelerde yer alarak kariyerini sürdürmüştür.Şu anda Bu Tarz Benim yarışmasında jüri üyesidir.



Oyunculuk eğitimi alan Chloe Loughan bir süre önce ATV'de yayınlanan Beyaz Karanfil dizisinde Berrak rolünü üstlenmiştir.

