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Şebnem Bozoklu Fransa’da Çantasını Kaptırdı

Ekranların sevilen oyuncusu Şebnem Bozoklu Cannes Film Festivalleri için gittiği Fransa’da çantasını kapkaççılara çaldırdı.

Şebnem Bozoklu Fransa’da Çantasını Kaptırdı

 Oyuncu Şebnem Bozoklu, Cannes Film Festivali için geldiği Fransa'nın Cannes şehrinde çantasını çaldırdığını bildirdi.

Bu yıl 69'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali'ne paralel etkinliklerden "Eleştirmenler Haftası" kapsamındaki yarışmada uzun metraj kategorisinde eleştirmenlerden ikincilik ödülü alan yönetmen Mehmet Can Mertoğlu'nun filmi "Albüm"ün başrol oyuncularından Bozoklu, sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan açıklama yaptı.

Bozoklu, "İki gündür arayan soran, ulaşamayan pek sevgili arkadaşlarım, telefonum yok. Ödülü kutladığımız gece Cannes'da çantamı çaldırdım. Şimdi İstanbul'dayım. Bugün halledeceğim. Öptüm." ifadelerini kullandı.

Cannes Film Festivali paralelinde Fransız Film Eleştirmenleri Birliği'nin organize ettiği ve yönetmenlerin ilk veya ikinci filmlerinin yarıştığı "Eleştirmenler Haftası" etkinliğinde "Albüm" filmi, etkinliğin ikinci büyük ödülü olan "France 24 İleri Görüşlülük" ödülünü almıştı.

Evlat edinen bir çiftin, hazırladığı bir fotoğraf albümüyle, çocuktan ve çevrelerinden çocuğun evlatlık olduğunu gizlemeye çalışmasını konu alan, toplumdaki ön yargıları ve bürokrasiyi sorgulayan Albüm, Mertoğlu'nun "Yokuş" ve "Fer" kısa filmlerinin ardından senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metrajlı filmi olma özelliğini taşıyor.

Filmde oyuncu Şebnem Bozoklu, Bahar Bahtiyaroğlu karakterini, oyuncu Murat Kılıç ise Cüneyt Bahtiyaroğlu karakterini canlandırıyor.

Diğer taraftan festival esnasında terör tehdidi nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alınmış, polisin yanı sıra 400 asker ve jandarmanın da şehirde görev yaptığı bildirilmişti. Şehirdeki gelişmelerin aynı zamanda 500 güvenlik kamerası ile izlendiği açıklanmıştı.

Bu yıl 11-22 Mayıs arasında düzenlenen festival dolayısıyla şehir merkezinin nüfusunun üç katına çıkarak 200 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

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