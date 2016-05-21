Samsung Galaxy X Katlanabilir Telefon

Samsung akıllı telefonlar, özellikle Galaxy serisi için son yıllarda oldukça yenilikçi oldu. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy S6 ve kavisli ekrana sahip Galaxy S6 Edge çok büyük bir gelişme ve yenilik olmuştu.



Ancak Samsung, uzunca bir süredir katlanabilir ekrana sahip akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Son gelen bilgiler şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonunun adının Galaxy X olacağı yönünde. İddialara göre Samsung, önümüzdeki yıl tanıtacağı dört amiral gemisinin yanı sıra ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy X’i resmen ilan edecek.



Sammobile sitesinin iddiasına göre Galaxy X, 2017 yılının devrimci akıllı telefonu olacak. Samsung son birkaç yıl boyunca bazı büyük akıllı telefon çıkarmış olsa da, teknoloji hızla hareket ediyor ve şirketin daha tasarımcı ve geliştirici olarak yeni bir şeyler yapması gerekiyor. Galaxy X önümüzdeki yıl tanıtılırsa, katlanarak kolayca cebinize sığabilen dünyanın ilk akıllı telefonu olacak. Ayrıca böyle harika bir cihaz şirketin satış ve başarı oranını arttıracaktır.



ChinaTopix tarafından yayınlanan bir rapora göre “Project Valley” kod adı ile geliştirilen Galaxy X,katlanabilir Super AMOLED 4K ekran (3840 x 2160 elmas PenTile alt piksel) ile gelecek. Bazı söylentiler tamamen açıldığında telefonun bir tablete dönüşecek.



Bir firstpost raporu ise Galaxy X’in 5-inç telefon ya da 7-inç tablet benzeri telefon olacağını göstermektedir. Diğer söylentiler telefonun 128 GB dahili depolama ve 6 GB RAM ile gelebileceği yönünde. Muhtemelen telefon en üst Snapdragon amiral gemisi yongaseti ile güçlendirilmiş olacak.



TheWeek sitesine göre ise Samsung Galaxy X, iki Galaxy S8 telefonları ve iki Galaxy Note 7 phablet telefonları dahil, 2017 yılında tanıtılan toplamda beş amiral gemisi akıllı telefonlardan biri olacak. Hepimizin bildiği gibi Note serisi genellikle 3. çeyrekte piyasaya sürülüyor ve Samsung, Birinci çeyrekte düzenlenen MWC etkinliğinde S-serisi telefonları tanıtıyor. Galaxy X kendi türünde ilk cihaz olma özelliğinden dolayı muhtemelen yılın ikinci çeyreğinde tanıtılabilir.



Telefonun fiyatlandırmasına gelince, bu konuda hiçbir şey henüz bilinmiyor ama muhtemelen benzersiz özelliklerinden dolayı pahalı olacaktır.





