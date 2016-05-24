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Samsung Galaxy S7 Active Özellikleri Nedir?

Samsung dünyaca ünlü teknoloji yatırımlarına devam ediyor. İşte Karşınızda Galaxy ailesinin yeni üyesi Galaxy S7 Active! Detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy S7 Active Özellikleri Nedir?

Doğal olarak Galaxy S7 Active versiyonu suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Yeni versiyon hemen hemen orijinal versiyonuna benziyor ve özellik olarak ondan altta kalır yanı yok.

Çok Büyük Bir Farklılık Yok
S7 Active‘in siyah ve altın rengi seçenekleri olacak. Tasarım olarak geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Active modelinde çok farklı olduğu söylenemez hatta üç boyutta da biraz büyümüş diyebiliriz. Galaxy S6 Active 8.6 milimetre iken S7 Active 9.9 milimetre olmuş. Ayrıca ağırlığı da 170 gramdan 185 grama çıkmış. Bu artış telefonun daha büyük bataryaya sahip olmasına bağlanabilir. 4000 mAh kapasiteye sahip olan batarya 3500 mAhlık bataryaya sahip olan orijinal versiyondan %15 daha büyük. Ancak bu büyüme ekran büyüklüğünde herhangi bir değişiklik yaratmamış. Daha önce dedikoduların dolaştığı gibi 5.1 inç büyüklüğünde, 1440 x 2560 çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekran Galaxy S6 Active’in aynısı.

Galaxy S7 Active modelinde de orijinal versiyonda olduğu gibi microSD desteği var. Qualcomm’un işlemcisi Snapdragon 820 bulunan telefonda 4 GB Ram ve 32 GB depolama alanı bulunuyor. Telefon kutudan Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile çıkıyor. Telefonun 5 megapiksel ön ve 12 megapiksel arka kamerası bulunuyor.

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