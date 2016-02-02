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Salihli Online Doğru Haberin Gerçek Adresi - Salihli Haber

Salihlionline.com ekibi olarak Bundan böyle, Salihli'nin her alanda gelişiminin bir parçası olmak için üzerimize düşen her görevi yerine getireceğimizi gururla ifade ediyoruz.

Salihli Online Doğru Haberin Gerçek Adresi - Salihli Haber

 Salihli'de doğru haberin merkezi...

Salihli'mizde, internet gazeteciliğinin gelişimine katkı sağlamak, Salihli Haber bu konuda yön verici olmak ve örnek alınabilecek bir gazetecilik anlayışı hedefleriyle yola çıkmış bulunuyoruz.Bundan böyle, Salihli'nin her alanda gelişiminin bir parçası olmak için üzerimize düşen her görevi yerine getireceğimizi gururla ifade ediyoruz.

Tarafsız, ilkeli ve dürüst bir yayıncılık anlayışı çerçevesinde, Salihli'de olup bitenleri en doğru şekilde siz değerli okuyucularımıza ulaştırırken, sizlerin haklı talep ve beklentilerinizi de ilgili makamlara en hızlı şekilde ulaştırma çerçevesiyle yayın hayatımıza başladık.

İddia ediyoruz ki; www.salihlionline.com, Salihli'de internet gazeteciliği için bir milat olacaktır. Gücünü 5 yıl gibi kısa bir sürede yayıncılık konusunda kendisini kanıtlamış olan, hiçbir çıkar ve ayrım gözetmeksizin Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma mücadelesini başarıyla sürdüren Salihli Haber tecrübe ve birikimlerinden alan www.salihlionline.com, bu bilgi, tecrübe ve donanım havuzunun tüm imkanlarını internet gazeteciliği alanında da kullanarak siz değerli okuyucularımıza en kaliteli habercilikle sunacaktır.

Tecrübelerimizi dürüst ve ilkeli yayıncılık çerçevesinde harmanlayarak sizlere ulaştırma mücadelemizde sizlerin desteğinin büyük önem arz ettiğini ifade eder, saygılarımızı sunarız.

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