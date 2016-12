Ruh Hastalığına Sürükleyecek 17 Film

1. Willard / Willard ve Fareleri (1971)









Konu: Willard kendi içinde yaşayan ve dışa kapanık bir kişidir. Çalıştığı yerde sürekli olarak kendisiyle dalga geçilmektedir. Bu sebeple de dışarıdaki dünyaya karşı büyük bir nefret edinmektedir. Günün birinde evinde yaşayan farelerle arasında özel bir dostluk bağı olduğunu fark eder. Bir gün çok sevdiği farelerinden biri çalıştığı yerde ölünce Willard intikam almaya karar verir. Arkasında olan ordu ise bir fareler grubudur. Willard yavaş yavaş güçlenmeye başlayacaktır. (IMDB: 6,2 puan)





2. The Fountain / Kaynak (2006)

The Fountain / Kaynak (2006)

Konu: Film , geçmiş, bugün ve gelecekten üç ayrı hikâye sunuyor izleyiciye. Her biri aşka dair sonsuzluğun peşinde olan erkekler hakkında. Mayalı bir kâşif, esir düşmüş kraliçesini kurtarmak için hayat ağacını aramaktadır. Türlü ağaçlar üzerine çalışan bir tıp araştırmacısı, ölmek üzere olan karısını kurtaracak bir ilaç aramaktadır. Bir uzay yolcusu ise hava kabarcığı içindeki kapsül halindeki yaşlı bir ağaç ile seyahat etmektedir. Nebula ile örtülü, ölmek üzere olan bir yıldıza doğru yol almaktadır. Aşkı ve ölümsüzlüğü arayan üç hikâye kesişir. Pi, Bir Rüya İçin Ağıt gibi filmlerin yönetmeni Daren Aronofsky’den yeni bir mücadele tutkusu. (IMDB: 7,3 puan)

Oyuncular: Hugh Jackman, Rachel Weisz, Ellen Burstyn

3. As Good As It Gets / Benden Bu Kadar (1997)

As Good As It Gets / Benden Bu Kadar (1997)

Konu: Melvin Udall oldukça zor bir insandır. Obsesif kompulsif ve başarılı bir yazar olan Udall, sahip olduğu korkular sebebiyle sokak kapısını dört kez kapamakta, Yahudilerden ve siyahîlerden nefret etmekte ve tüm bu ayrımcı özelliklerini hiçbir şekilde gizlememektedir. Eşcinsel bir komşusu olan Simon’un da hayatını sürdürdüğü Greenwich Village’da yaşamaktadır. Bir gün Simon saldırıya uğrayıp hastaneye kaldırılır. Ona yardım etmek zorunda kalacak olan Melvin’in hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. Jack Nicholson ve Helen Hunt’a oyunculuk Oscar’ları kazandıran As Good As It Gets’in yönetmen koltuğunda James L. Brooks oturuyor. (IMDB: 7,7 puan)

Oyuncular: Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear

4. The Cell / Hücre (2000)

The Cell / Hücre (2000)

Konu: Bir psikolog olan Catherine Deane, yeni bir terapi metodu üzerinde azimli bir şekilde çalışmaktadır. Bilimin yeni imkanları sayesinde, Catherine, bir başkasının bilinçaltına erişerek onun saklı dünyasını tecrübe edebilmektedir. Bu sayede komada ölümle burun buruna olan bir çocuğu bile kurtarabilmiştir. Bir gün kendi yeteneklerini de sınamak isteyen Catherine oldukça riskli bir görevi kabul eder. Bir katilin bilinçaltına doğru yolculuğa çıkacaktır. Catherine şimdiye kadar bulunduğu en korkunç bilinçaltının göbeğindedir. (IMDB: 6,3 puan)

Oyuncular: Jennifer Lopez, Vincent D'Onofrio, Vince Vaughn

5. May (2002)

May (2002)

Konu: May Dove Canady hayatını özgüvensiz olarak, insanlardan kaçarak geçiren bir kadındır. İlişki ve arkadaşlık konularında bir türlü başarılı olamayan genç kadın, kişiliğiyle ve fiziksel özellikleriyle bir çatışma içinde büyümüştür. Tüm bunların sonucunda bir gün kendisine şu soruyu sorar: "Eğer kimse arkadaşım ve sevgilim olmuyorsa, ben de kendi arkadaşımı ve sevgilimi yaratırım, değil mi?". Bu düşüncelerle May, kendine ömür boyu yanında duracak bir oyuncak yapma fikrini kapılır. Oyuncağın her organını farklı insanlardan almaya karar verir. Bu nedenle güzel bir çift bacak, kuvvetli bir gövde, sevgi dolu eller, uzun ve güzel bir boyun ve bir baş bulmaya karar verir; ancak bir şey eksiktir: Gözleri olmadan oyuncağı kendisine nasıl bakacaktır? (IMDB: 6,7 puan)

Oyuncular: Angela Bettis, Jeremy Sisto, Anna Faris

6. Muriel's Wedding / Evlilik Rüyası (1994)

Muriel's Wedding / Evlilik Rüyası (1994)

Konu: 22 yaşındaki Muriel Heslop, Avustralya’da Porpoise Spit’te yaşamaktadır. O, günlerini odasında Abba şarkıları dinleyip evlilik hayalleri kurarak geçiren bir sosyal ürkektir. Sorun o ki, şimdiye kadar Muriel’in hiç çıktığı olmamıştır. Rhonda Epinstock adlı kızla tanıştıktan sonra Muriel’in hayatı değişir. Hatta lise zamanlarında çok da popüler biri olmayan Rhonda artık gayet kaygısız birine dönüşmüş ve aynı ölçüde kaygısız bir hayat sürme arzusunda olan Muriel’i de en iyi anlayan kişi olur. Böylece ikisi birlikte yaşamak üzere Sydney’e taşınırlar. Artık babasının direkt olarak baskılarına ve eleştirilerine maruz kalmak zorunda olmadığını fark eden Muriel, ismini “ Mariel “ olarak da değiştirerek tüm problemlerini ardında bırakabileceğini düşünür. Ayrıca artık gerçek mutluluğa ve birincil hedefi olan evliliğe ulaşabileceğini hisseder. Ailesiyle süren problemine ve Rhonda ile aralarındaki ciddi meselelere rağmen aklındaki tek şey hala evlilik rüyasıdır. Ancak Muriel zamanla gerçeklerle yüzleşerek onun için asıl önemli olan şeyin ne olduğunun farkına varır. (IMDB: 7,2 puan)

Oyuncular: Toni Collette, Bill Hunter, Rachel Griffiths

7. Dead Again / Yeniden Ölmek (1991)

Dead Again / Yeniden Ölmek (1991)

Konu: Dead Again aşk, takıntı ve reenkarnasyon temalı bir film. Her şey 1949'da Margaret Strauss'un odasında ölü bulunmasıyla başlar. Taktığı değerli bir takısı da kaybolmuştur. Kocası Roman Strauss suçlu olarak gösterilir, uzun süre sessiz kalan ve ölüm cezasına çarptırılan Roman, karısının gizli aşkı olduğunu düşündüğü bir gazeteci olan Gray Baker'a konuşmaya karar verir. 1989 yılına geçilir, Amanda Sharp adlı bir kadın birisinin onu makasla öldüreceğini söyleyerek bağırıyordur. Bu noktada Amanda'nın Margaret'in, Amanda'ya yardım eden dedektif Mike Church'ün ise Roman'ın reenkarne olmuş hali olabileceği anlaşılır. IMDB (7,0 puan)

Oyuncular: Kenneth Branagh, Emma Thompson, Andy Garcia

8. The Hand That Rocks The Cradle / Beşikteki El (1992)

The Hand That Rocks The Cradle / Beşikteki El (1992)

Konu: Bayan Mott, oldukça ünlü bir jinekolog olan Dr. Victor Mott'un eşidir. Oldukça zengin ve ünlü olan, üstelik ilk çocuklarını bekleyen aile oldukça mutlu gözükmektedir, ancak sonrasında bir skandal patlar. Dr. Mott'un hastalarından biri olan Claire Bartel, doktoru kendisini taciz etmekle suçlar. Bu suçlamanın ardından doktor günden güne kötüleşir ve intihar eder. Önce dul kalan, sonra üzüntüden çocuğunu düşüren Bayan Mott, kendisini Claire ve ailesinin etrafında bulur. Amacıysa onları kendi ailesi haline getirmektir. Bu durumu iyice takıntı haline getiren ve ismini bile değiştirerek bebek bakıcısı taklidi yaparak ailenin evine kadar giren kadın, yavaş yavaş planlarını uygulamaya koymya başlar. (IMDB: 6,5 puan)

Oyuncular: Annabella Sciorra, Rebecca De Mornay, Matt McCoy

9. Being John Malkovich / John Malkovich Olmak (1999)

Being John Malkovich / John Malkovich Olmak (1999)

Konu: Craig kendince yetenekleri olan bir kuklacıdır. Ancak bu meslek ona elbette ki hayatta kalmasını sağlayabilecek bir para kazandırmamaktadır. Bu nedenle önemli bir kararın eşiğinde olduğunu hissetmektedir. Craig'in karısı olan Lotte ise bir pet shop'da çalışmaktadır. Sürekli olarak kendi işinin tuhaf yanlarından dem vuran Lotte, Craig'in canını fazlasıyla sıkmaktadır. Şansı yaver giden Craig bir firmada iş bulur. Şirkette tanıştığı Maxine isimli bir kadın onun ilgisini cezbeder. Ancak Maxine, Craig'le hiçbir şekilde ilgilenmemektedir. Bir gün Craig çalıştığı firmada gizli bir kapıcık bulur. Kapıdan içeri giren Craig, nasıl olduysa, John Malkovich'in bedeninde uyanacaktır. (IMDB: 7,8)

Oyuncular: John Cusack, Cameron Diaz, John Malkovich

10. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain / Amelie (2001)

Le fabuleux destin d'Amélie Poulain / Amelie (2001)

Konu: Listemizin belki de en popüler filmine geldik. Ünlü Fransız yönetmen Jean-Pierre Jeunet’nin beş dalda Oscar’a aday gösterilen filmi son on yılın en ses getiren yapımları arasında. Bu Fransız komedisi bizi genç ve özel bir kadınla tanışmaya davet ediyor; her daim hayat dolu, yaşama sevgi dolu gözlerle tanıklık eden ve sahip olduğu özel ışıltıyı her anında yanında taşıyan Amelie’nin hikayesine... Anne ve babasını kaybetmiş olan Amelie, kendini başkalarının hayatlarını tamir etmeye, onları mutlu kılmaya adamıştır; bu adanmışlığı fark ettirmeden, bu durumdan bihaber olan insanların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yapmaktadır. Peki başkalarının mutluluğu için çabalayan Amelie, yalnızlığının farkına vardığı an kendi mutluluğu için de çabalamaya başlayacak mıdır? (IMDB: 8,4 puan)

Oyuncular: Clotilde Mollet, Dean Baykan, Frankie Pain

11. Mommie Dearest (1981)

Mommie Dearest (1981)

Konu: Bir dönemin televizyon yıldızı olan Joan Crawford'un kızı Christina'yı yetiştirirken ona bu kadar çok acı çektireceğini kim nereden bilebilirdi. Christina Crawford'un yaşadığı tacizleri, travmaları, gençliğinin sıkıntı dolu yıllarını önce bir hatıralar bütünü olarak yazdı, sonrasında ise bu kitap filme aktarıldı. (IMDB: 6,7 puan)

Oyuncular: Faye Dunaway, Diana Scarwid, Howard Da Silva

12. Notes on a Scandal / Skandal (2006)

Notes on a Scandal / Skandal (2006)

Konu: Sivri dilli, alaycı ve yalnız bir kadın olan Barbara Covett, sıkı ve tutucu bir öğretmendir. Emekliliği yaklaşmıştır. Yalnız yaşadığı dairesinde, hayatının geri kalanını kendi günlüğünü yazarak geçirir. Yaşlı kedisi Portia’ya bakar ve arkadaşı Jennifer Dodd’u özler. O sırada Sheba Hart adında bir kadın okul kadrosuna dahil olur. Yeni resim öğretmenidir. Barbara yeni gelen bu kişiye dikkatini verir ve onun davranışları ve giyimi hakkında memnuniyetsiz yorumlar yazar. Bir gün Barbara, Sheba’ya zor bir durumdayken yardımcı olur ve kendisine minnettar kalan Sheba, onu ailesi ile birlikte yemeğe davet eder. Sheba ona kocasını tanıştırır. Eksi bir profesördür adam ve karısından da yirmi yaş büyüktür. Bu sırada rekabetçi kızı Polly ve Down sendromlu oğlu Ben ile de tanışırlar. Barbara zamanla Sheba ile yakınlaşır ancak Barbara çok geçmeden Sheba’nın, on beş yaşındaki öğrencisi Steven Connoly’e olan ilgisini farkına varır. Filmde Oscar ödüllü oyuncular Judi Dench ve Cate Blanchett yer alıyor. (IMDB 7,4)

Oyuncular: Cate Blanchett, Judi Dench, Tom Georgeson

13. Fatal Attraction / Öldüren Cazibe (1987)

Fatal Attraction / Öldüren Cazibe (1987)

Konu: Karısı ve kızı şehir dışındayken avukat Dan Gallagher bir gecelik ilişki yaşamaya kalkışır. Yayıncı Alex Forrest ile yaşadığı bu kısa ilişkinin ona nelere malolacağından ise haberi yoktur. Dan, yaşadıklarından sonra iletişimi kesmeye çalışır ama Alex ilişkiyi bitirmek niyetinde değildir. Dan’in onu reddetmesi üzerine çıldıran Alex şiddete başvurmaya başlar ve bunu Dan’in ailesine de yansıtır. 1987 yılının en iyi box Office başarısı olan film ihanetin sonuçlarını korkunç bir şekilde anlatıyor. Başrollerde Michael Douglas ve Glenn Close var ve ikisi de unutulmayacak oyunculuklara imza atıyorlar. (IMDB: 6,9 puan)

Oyuncular: Michael Douglas, Glenn Close, Anne Archer

14. Whatever Happened to Baby Jane? / Küçük Bebeğe Ne Oldu? (1962)

Whatever Happened to Baby Jane? / Küçük Bebeğe Ne Oldu? (1962)

Konu: Giderek yaşlanan iki kardeş film aktrisi Hollywood'ta aynı evde beraber yaşamaktadırlar. Jane Hudson, şöhreti çocuk yaşta kazanmış bir film yıldızıdır. Kardeşi Blanche ise şöhretini kardeşine kaptırmış eski bir yıldızdır. Jane sakat kardeşi Blanche'a bakmak zorunda kalmıştır. Baş başa kalan iki kız kardeş tüm nefretlerini, sakladıkları gerçekleri ortaya dökmeye ve birbirlerinden geçmişin hesabını sormaya başlayacaklardır. Filmde zalimliği ve nefretiyle seyirciye dehşet veren Jane'i canlandıran Bette Davis ile kardeşi Blanche'ı oynayan Joan Crawford'un gerçekte de birbirlerinde nefret ettikleri ve filmin çekimleri sırasında tüm sete zor anlar yaşattıkları söylenir. Hatta Jane'in kardeşine saldırdığı bir sahnede Davis, Crawford'u gerçekten yaralamıştır. Belki de bu nedenden ötürü bu film, son derece korkutucu ve gerçekçi bir psikolojik gerilim örneği olarak akıllarda iz bırakıyor. (IMDB: 8,1 puan)

Oyuncular: Bette Davis, Joan Crawford, Victor Buono

15. The Truman Show (1998)

The Truman Show (1998)

Konu: Dünyanın en güzel adalarından birinde yaşayan halk imrenilecek derecede ütopik bir hayat sürmektedir. Bu adada yaşayan insanlar her güne mutlu uyanıp herhangi bir sorunla karşılaşmadan günü sonlandırıyorlardır. Başkarakterimiz Truman da bu şanslı insanlardan biridir. Güzel bir eşe ve mutlu bir hayata sahip olan Truman, bir gün öldüğünü zannettiği babasını bir gün caddede gördüğü ana kadar hayatı olduğu gibi yaşar. Babasını gördüğüne emindir ancak adam bir anda ortalıktan kaybolmuştur. İlerleyen günlerde çeşitli gizemli anlar yaşayan Truman bir şeylerin yolunda gitmediğini fark edecek, sahip olduğu hayatın gerçek olup olmadığını anlamaya çalışacaktır. (IMDB: 8,1 puan)

Oyuncular: Jim Carrey, Laura Linney, Natascha McElhone

16. Misery / Ölüm Kitabı (1990)

Misery / Ölüm Kitabı (1990)

Konu: Dehşetli bir hikayenin muhteşem bir sahicilikle sinemaya aktarıldığı olağanüstü bir gerilim "Ölüm Kitabı"... Paul Sheldon kolay okunan popüler romanlar yazarıdır. Artık kariyerinde bir dönüm noktasında olduğunu düşünür, seri maceralarını yazdığı karakteri Misery Chastain’in öldürüp diziyi bitirir. Paul taşrada geçirdiği bir araba kazasından yaralı kurtulur. Onu bulup evinde bakmaya başlayan Annie Wilkes, şans eseri Paul’un sadık okurlarından biridir ve kahramanı Misery Chastain’in de sıkı bir hayranıdır. Son kitabı okuyup Misery’nin ölümüyle şoke olan kadın öfkeye kapılır ve Paul’u ayağından feci şekilde yaralayarak onu yatağa hapseder. Hem bölge şerifi hem de menajeri umutsuzca Paul’ü ararken o, gardiyanı Annie’ye özel bir Misery macerası daha yazmak zorundadır. (IMDB: 7,8 puan)

Oyuncular: James Caan, Kathy Bates, Lauren Bacall

17. Vertigo / Ölüm Korkusu (1958)

Vertigo / Ölüm Korkusu (1958)

Konu: Bir suçluyu kovalarken çatıdan düşen ortağını kurtaramayan dedektif Scottie Ferguson’da, bu olayın ardından yükseklik korkusu başgösterir. “Vertigo” hastalığına dönüşen bu korku nedeniyle mesleğini bırakıp emekli olan dedektir, eski bir arkadaşı tarafından, ruhsal sağlığından şüphe ettiği karısı Madeleine’ni izlemesi için kiralanır. Scottie de kadını daha yakından izledikçe bir şeylerin yolunda gitmediğini fark eder; dahası kadının intihara meyilli olduğunu görür. Artık işleri yoluna koymak için uzaktan takip etmek yetersiz kalacak, Scottie’yi kendi korkularıyla da yüzleşeceği bir mücadelenin içerisine sürükleyecektir. Alfred Hitchcock’un kült filmi, teknik ve işlediği konu itibariyle sinema tarihinin en önemli yapıtlarından biri olarak kabul edilir. (IMDB: 8,4 puan)