Peter Crouch'un eşi Abbey Clancy'den cüretkar pozlar

İngiltere Premier ekiplerinden Stoke City'nin golcüsü Peter Crouch'un model eşi Abbey Clancy, "Love Magazin" dergisi için soyundu ve cüretkar dansıyla yürek hoplattı. Clancy, 2016 yılı için striptiz yapmayı ihmal etmedi.

"EŞİMİN İŞİNE SAYGI DUYUYORUM"

Güzelliğiyle ve fit vücuduyla izleyenlerin nefesini kesen Abbey Clancy'nin cüretkar görüntüleri üzerine açıklama yapan tecrübeli golcü, "Eşimin yaptığı her işe saygı duyuyorum ve onu destekliyorum." dedi.

TIK REKORU KIRDI

Beyaz kürklü halı üzerinde iç çamaşırını müzik eşliğinde yavaş yavaş çıkartan ünlü modelin yeni yıl videosu kısa sürede tık rekoru kırdı ve hayranları tarafından oldukça beğenildi.