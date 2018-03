Özge Can Aslan’ın katilleri öldürüldü mü?

Cezaevine kaldırıldıktan sonra iki defa linç girişiminde bulunan katil zanlıları Necmettin Altın Döken ve Mesut altın dökenini cezaevinde tekme tokat dövdüler. Hastanelik oldu ortaya çıktı.



Adana Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı bir şekilde getirilen Özge can Aslanın katil zanlıları öldüğü haberi duyuruldu.



Mersin'de üniversite öğrencisi Özge can hastanenin üniversite dönüşümde şehirlerarası otobüste önce tecavüz edilip sonra da diri diri benzin dökülerek yakılması cinayeti zanlısı Necmettin Altın Döken ve Suphi Altın Döken cezaevinde vurulduğu iddia edildi. Sosyal medyada çıkan haberler doğrultusunda Adalet Bakanlığının açıklamaları da Suphi Altın Döken ve Necmettin Altın Döken cezaevinde vurulduğunu ağır yaralı olarak Adana Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Necmettin Altın Döken ve Suphi altın ülkenin hastanede öldüğü haberi doğrulandı. Cezaevinde bulunanlar Özge can Aslanın katillerini cezaevinde yaşatmayacaklarını daha önceleri defalarca belirtmişlerdi. İki defa linç girişiminden kurtulan katil zanlılar son linç girişimlerinde dövülerek ve vurularak ağır yaralı bir şekilde darp edildiği öğrenildi. Daha sonra kaldırılmış oldukları Adana Araştırma Hastanesi'nde öldükleri ortaya çıkmıştır.



Hastane çalışanları katil zanlılardan baba Necmettin Altın Döken vücudunda iki kurşun olduğunu katil zanlısı oğlu Suphi Altın Döken ise vücudunda bir kurşun olduğunu belirtmiştir.



Katil baba Necmettin Altındöken kurşun karın boşluğuna ve kalçasını alırken katil zanlısı oğlu Suphi Altındöken ise kurşuna göğsünden aldığı bildirilmiştir.



Cezaevinde yüksek tansiyon



Özge can Aslanın katillerinden darp edilmesi sonrasında katillerin bulunduğu ve darp edildiği cezaevinde olayları yatıştırmak için ekstra güvenlik önlemleri alınmıştır. Polis ve jandarmanın takviye birlikleri ile yaşanabilecek bir olumsuz olayın önlenmesi amaçlanmıştır.



Bakanlık soruşturma yapmak üzere 2 adet müsteşarı daha cezaevine göndermiştir olayları yatıştırmak isteyen güvenlik birimleri de cezaevine 7 24 gözetim altında tutmaktadır.



Cezaevinde kaldıkları sürece iki defa linç girişiminden kurtulmuşlardı. Son meydana gelen linç girişiminde katil zanlıları koğuşlarında tekme tokat dövülerek ve daha sonrada vurularak ağır yaralı şekilde getirildiği haberleri duyulmuştu. Adana Araştırma Hastanesine kaldırılan katil zanlıları müdahalelere rağmen hayatlarını yitirmişlerdi. Özge can Aslan ve sevenlerinin bir nevi rahatladım bu haber ülke genelinde de özellikle kadınlar arasında oldukça takdir toplamıştır. Katil zanlıları koğuşlarında darbedenler ise hiç pişman olmadıklarını ve gerekirse tekrardan kadın katillerine öldüreceklerini söylemişlerdir. Ülke genelinde Özge can aslanın zanlılarına öldürenler büyük takdir toplamıştır.



ÖZGE CAN ASLAN NEDEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ?

Özge Can Aslan kimdir?

Vahşice kadın cinayetine dâhil olan Özge can Aslan 20 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Mersin’de Çağ Üniversitesi'nde psikoloji okuyan Özcan Arslan arkadaşıyla okul çıkışında dolaştıktan sonra yaşadığı yer olan Tarsus ilçesine gitmek için şehirlerarası otobüse binmişti. Akşam geç saatlerde olduğundan dolayı otobüs şoförünün tecavüzüne uğrayarak daha sonra üzerine benzin dökülerek Tarsus Alman mezarlığının kenarında yakılmıştı. 20 yaşındaki genç kız Tarsus çabalan köyündeki Cin Deresi kenarında yakılarak cesedi atılmıştı. Acı haberi öğrenin yakınları ve arkadaşları Özge can Aslanın Tarsus'taki baba evine gelmişlerdi. Hepsinde bir buruk acı ve gözyaşı hâkimdi. Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklenmiştir.Mersin Büyükşehir Belediye başkanı da Özge can Aslanın baba evine gelerek tacirlerine bulundu. Arkadaşları ve Özge can Aslanın yakınları taziye çadırına seni unutturmayacağız Özge can Aslan yazmışlardı. Özge can Aslanın tabutunu Tarsus Devlet Hastanesi morgundan kadınlar alarak musalla taşına kadar taşımışlardı.İnsanlık dışı muamele sonucunda diri diri yakılarak öldürülen Özge can Aslanın öldürülme sebebi insanlıktan çıkmış olan toplumun yüz karası otobüs şoförü baba oğul ve arkadaşlar nedeni ile gerçekleştirilmiştir. Olayın katil zanlısı Suphi A. ve babası Necmettin A. arkadaşları Fatih G. Tarsus'un Fatih Mahallesi'nde saklandıkları yerde gözaltına alınmıştır.Gözaltı sırasında veya hastanede sağlık kontrolleri boyunca linç girişiminde bulunmuşlardır. Sorgulamaları sonrasında Suphi A. Özge can Aslana tecavüz ettikten sonra babası ve arkadaşından yardım alarak üzerine benzin dökülmesi suretiyle aktıklarını itiraf etmiştir.Cezaevine koyulan Suphi A. Cezaevinde de linç girişiminde karşılaştı. Annesi cenaze töreninde sinir krizi geçirdi Özgecan Aslan'ın cenaze töreninde yürek yakan olaylar yaşandı arkadaşları ve Özge Can Aslan'ın yakın çevresi Özge can Aslan'ın annesinin yürekleri yakan feryatlarını duydu.Annesinin “kınalı kızım seni ben mahallede büyüttüm. Kanın yerde kalmamalı “sözleri cenazeye katılan herkesin yürekleri dağladı. Sinir krizi geçiren anne ve babaya 112 Acil Servis müdahale ederek cenaze töreni boyunca sakinleştirmeye çalıştılar.Cenaze arabasından musalla taşına kadar Özge can aslanın tabutunu taşıyan kadınlar cenaze töreninde ön safta durmak isteyince imam ile kadınlar arasında tartışmalar çıktı.İmam kadınların ön safta bulunmasının dini kurallara aykırı olduğunu belirtmesine rağmen cenaze namazı kadın ve erkekler karışık olarak saf tutulmasıyla kılığındı. Namaz öncesinde ve sonrasında kadına kalkan eller kırılsın Özge can Aslan seni asla unutturmayacağız sloganları atıldı.İstanbul'da birçok ünlü ve vatandaş Özge can Aslan cinayetini ve kadın cinayetlerini kınamak amacıyla cenaze namazının kılındığı gün ve daha sonraki gün yürüyüş yapmışlardır. Birçok ünlünün katıldığı yürüyüşte başka Özge Canlar ölmesi şeklinde sloganlar atılmıştır. Ülkenin birçok yerinde Özge can Aslan ve kadın cinayetini kınamak için üniversitelerde ve caddelerde Özge can Aslan yürüyüşü ve mitingi gerçekleştirildi.Geçtiğimiz günlerde ajanslara acı bir haber geldi. Daha gencecikti üniversiteye gidiyordu ve belki de birbirinden güzel hayalleri vardı vahşice öldürüldü acımasızca. Gazeteler ajanslar belki de en acı haberlerine yayınlanmaktaydı. Üniversite mezunu Özgecan Aslan yakılarak vahşice öldürüldü şeklinde başlıklar katılmaktaydı.Özgecan Mersin'de hayalleri olan üniversiteye giden gencecik bir kızdı. Psikoloji okuyan Özgecan vahşice önce tecavüz edilerek ve daha sonra yakılarak Tarsus'ta eski Ankara yolu kenarına bırakılmıştı.Özgecan Aslan üniversiteden çıktıktan sonra bir süre Mersin'de arkadaşı ile alışveriş merkezlerini dolaştı. Daha sonra yaşamış olduğu Tarsus ilçesine geçmek için şehirlerarası otobüse binmişti. Ailesi kızlarının geç saatlere kadar gelmemesi ve telefonlarına cevap vermemesi üzerine polise kayıp ilanı vermişti. Polis ve jandarma şehirlerarası otobüs firmalarına tek inceleyerek Özgecan Aslanın katillerini Tarsus'un Fatih Mahallesi'nde saklanırken tek tek yakalamıştı.Özge canın katili yine Tarsus'ta Fatih Mahallesi'nde saklanırken yakalandı. Önce devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi hastane çevresinde ve cezaevi civarında linç edilmekten son anda kurtuldu. Belki de polislerin en zor görevlerinden biri de Özge Can Aslan'ın katili Suphi A. yığ korumaktı. Yapılan Bu rezalet sadece Suphi A. ile kalmamış olaya babası Necmettin A. ve arkadaşı Fatih G. Patlıcanlar da katılmıştı. Suçlular sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından cezaevine götürülmüştür. Cezaevi girişinde ve cezaevi içinde birçok kişi tarafından linç edilmeye çalışılmıştır. Canlılar soruşturma ve sorgulamalar sonucunda Özgecan Aslana önce tecavüz edip daha sonra da Alman mezarlığının yanında üzerine benzin dökerek yapmaya çalıştıklarını itiraf etmişlerdir.Olayda birinci şüpheli olan Suphi A. cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler de suçluya yardım ve yataklık etmekten dolayı sorgulanmaları devam etmekteydi. Özgecan aslanın ölümü ülke genelinde tepkiye neden oldu Özgecan Aslanın hunharca katledilmesi sonucunda Mersin'de bütün programlar iptal edilmiştir. İstanbul’da ve ülkenin birçok ilinde kadına şiddete hayır demek için ünlüler Özgecan Aslan yürüyüşü yapmıştı. Birçok ünlünün ve vatandaşın katıldığı yürüyüş kadına şiddete hayır demek adına son derece önemli bir tepkiydi. Başka bir tepki ise Özge Can Aslan'ın tabutunu kadınlar taşımıştır.Özgecan Aslan’ın annesi cenaze töreni boyunca “kızım kızım seni ben ne hallerle büyüttüm, kanı yerde kalmazsın Onları ben ne zorlukta büyüttüm şeklinde feryat etmekteydi anne ve baba sinir krizi geçirirken polisler ve cenaze törenine katılanlar onları teselli etmeye çalışıyordu. Özgecan Aslan'ın annesi kızını en son sabah sütünü ve harçlığını vererek okula gönderdiğini belirtmişti haber alamayınca geç saatlere kadar karakola giderek kayıp ilanı verdiklerini dile getirmişti. Kayıp ilanından sonra üzücü haberi Özgecan aslanın ailesi duyacaktı.Özellikle son yıllarda kadın cinayetleri yüzde 1400 arttığı görülmektedir. Dünyada kadın şiddeti yaşayan kadınların oranının en fazla olduğu ülkenin Türkiye olması aslında toplumumuzun Ataerkil bir aile yapısına sahip olması nedeniyle olmaktadır. Toplumumuzda Ataerkil ayrı kültürü baskın olduğundan dolayı Kadınlar genellikle ikinci sınıf vatandaş sayılmaktadır. Bundan dolayı da erkekler tarafından özellikle ev içinde şiddete maruz kalmaktadırlar. Değişik sebeplerden dolayı birçok kadın her sene ya darp almakta ya da ölüme maruz kalmaktadır. Kadınlar ayrıca psikolojik olarak da baskı görmektedirler.Toplumumuzda yaygın olan ”kadının karnından sıpayı sırtından sopayı eksik etmeyeceksin” sözü belki de kadın cinayetlerini anlam açısından en uygun söz olmaktadır.Kadına şiddet devrilince direk darp anlamında anlaşılması son derece yanlıştır özellikle kadınlara uygulanan psikolojik baskı, taciz ve zorlamalarda aslında kadına şiddet türlerindendir. Ülkemizde özellikle birçok kadın şiddetten dolayı kendi kararlarını dahi veremeyecek seviye gelmiştir. Özellikle ailede zorla evlendirilmek isteyen kadınlar şiddete maruz kaldıkları gibi evlendirildikleri insanlar tarafından da şiddet görmektedirler. Birçok kadın da bu şiddete dayanamayıp intihar teşebbüsünde bulunmaktadırlar. Hal böyle olunca daha ülkemizde her yıl kadın cinayetleri ve kadına baskı haberleri gazetelerde boy boy yayılmaktadır. Kadına şiddeti baba, koca, erkek kardeş ve ağabey gibi kişiler yapmaktadır.Özellikle erkek olduklarını ve kadından üstün olduklarını düşünerek kadınları sindirmeye çalışmaktadırlar.2015 verilerine göre bir yıl içerisinde işlenen kadın cinayetleri ülkemizde 3 binleri geçmektedir. Kadın cinayetlerini dışında da kadın sığınma evlerine sığınağı ve evden dahi dışarıya çıkamayan kadınların da sayısı düşünüldüğünde bu rakam korkunç seviyelere gelmektedir.Ülkemizde maalesef saçma sapan olaylar neticesinde kadınlar öldürülmektedir. Saçını kızıla boyamak, yeni elbise almak, istedikleri yemekleri yapmamak, gıcık kapmak gibi hiçbir anlamı olmayan sebeplerden dolayı kadınlar öldürülmektedir. 2015 ellerini dayanarak en fazla kadıncinayetlerini olduğu yer 169 cinayetle İstanbul olurken 79 cinayetle bunu İzmir takip etmiştir.Adana ilinde ise 65 kadın cinayeti görülmektedir.Birçok kadın boşanma talepleri yüzünden katledilmektedir. Birçok kadında istenmedikleri nedeniyle anlamsız ve saçma amaçlar doğrultusunda katledilmektedir. Sebepler her ne olursa olsun kadın cinayetlerinin ülkemizde son yıllarda arttığını değiştirmeyecektir.