Özge Can Aslan neden öldürüldü?

Vahşice kadın cinayetine dâhil olan Özge can Aslan 20 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Mersin’de Çağ Üniversitesi'nde psikoloji okuyan Özcan Arslan arkadaşıyla okul çıkışında dolaştıktan sonra yaşadığı yer olan Tarsus ilçesine gitmek için şehirlerarası otobüse binmişti. Akşam geç saatlerde olduğundan dolayı otobüs şoförünün tecavüzüne uğrayarak daha sonra üzerine benzin dökülerek Tarsus Alman mezarlığının kenarında yakılmıştı. 20 yaşındaki genç kız Tarsus çabalan köyündeki Cin Deresi kenarında yakılarak cesedi atılmıştı. Acı haberi öğrenin yakınları ve arkadaşları Özge can Aslanın Tarsus'taki baba evine gelmişlerdi. Hepsinde bir buruk acı ve gözyaşı hâkimdi. Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklenmiştir.



Mersin Büyükşehir Belediye başkanı da Özge can Aslanın baba evine gelerek tacirlerine bulundu. Arkadaşları ve Özge can Aslanın yakınları taziye çadırına seni unutturmayacağız Özge can Aslan yazmışlardı. Özge can Aslanın tabutunu Tarsus Devlet Hastanesi morgundan kadınlar alarak musalla taşına kadar taşımışlardı.



İnsanlık dışı muamele sonucunda diri diri yakılarak öldürülen Özge can Aslanın öldürülme sebebi insanlıktan çıkmış olan toplumun yüz karası otobüs şoförü baba oğul ve arkadaşlar nedeni ile gerçekleştirilmiştir. Olayın katil zanlısı Suphi A. ve babası Necmettin A. arkadaşları Fatih G. Tarsus'un Fatih Mahallesi'nde saklandıkları yerde gözaltına alınmıştır.



Gözaltı sırasında veya hastanede sağlık kontrolleri boyunca linç girişiminde bulunmuşlardır. Sorgulamaları sonrasında Suphi A. Özge can Aslana tecavüz ettikten sonra babası ve arkadaşından yardım alarak üzerine benzin dökülmesi suretiyle aktıklarını itiraf etmiştir.



Cezaevine koyulan Suphi A. Cezaevinde de linç girişiminde karşılaştı. Annesi cenaze töreninde sinir krizi geçirdi Özgecan Aslan'ın cenaze töreninde yürek yakan olaylar yaşandı arkadaşları ve Özge Can Aslan'ın yakın çevresi Özge can Aslan'ın annesinin yürekleri yakan feryatlarını duydu.



Annesinin “kınalı kızım seni ben mahallede büyüttüm. Kanın yerde kalmamalı “sözleri cenazeye katılan herkesin yürekleri dağladı. Sinir krizi geçiren anne ve babaya 112 Acil Servis müdahale ederek cenaze töreni boyunca sakinleştirmeye çalıştılar.



Cenaze töreninde imamından kadınlara uyarı



Cenaze arabasından musalla taşına kadar Özge can aslanın tabutunu taşıyan kadınlar cenaze töreninde ön safta durmak isteyince imam ile kadınlar arasında tartışmalar çıktı.



İmam kadınların ön safta bulunmasının dini kurallara aykırı olduğunu belirtmesine rağmen cenaze namazı kadın ve erkekler karışık olarak saf tutulmasıyla kılığındı. Namaz öncesinde ve sonrasında kadına kalkan eller kırılsın Özge can Aslan seni asla unutturmayacağız sloganları atıldı.



Ünlülerden Özge can Aslan yürüyüşü



İstanbul'da birçok ünlü ve vatandaş Özge can Aslan cinayetini ve kadın cinayetlerini kınamak amacıyla cenaze namazının kılındığı gün ve daha sonraki gün yürüyüş yapmışlardır. Birçok ünlünün katıldığı yürüyüşte başka Özge Canlar ölmesi şeklinde sloganlar atılmıştır. Ülkenin birçok yerinde Özge can Aslan ve kadın cinayetini kınamak için üniversitelerde ve caddelerde Özge can Aslan yürüyüşü ve mitingi gerçekleştirildi.