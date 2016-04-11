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Özge Can Aslan neden öldürüldü?

Henüz 20 yaşında üniversite öğrencisi olan Özge Can Aslan'ın ölümü bütün ülkeyi sarsmıştı. Geçtiğimiz gün ise Özge Can Aslan'ın katilini hapiste öldürdükleri haberi geldi. Peki Özge Can Aslan nasıl ve neden öldürülmüştü işte cevabı...

Özge Can Aslan neden öldürüldü?

Vahşice kadın cinayetine dâhil olan Özge can Aslan 20 yaşında bir üniversite öğrencisiydi. Mersin’de Çağ Üniversitesi'nde psikoloji okuyan Özcan Arslan arkadaşıyla okul çıkışında dolaştıktan sonra  yaşadığı yer olan Tarsus ilçesine gitmek için şehirlerarası otobüse binmişti. Akşam geç saatlerde olduğundan dolayı otobüs şoförünün tecavüzüne uğrayarak daha sonra üzerine benzin dökülerek Tarsus Alman mezarlığının kenarında yakılmıştı. 20 yaşındaki genç kız Tarsus çabalan köyündeki Cin Deresi kenarında  yakılarak cesedi atılmıştı. Acı haberi öğrenin yakınları ve arkadaşları Özge can Aslanın  Tarsus'taki baba evine gelmişlerdi. Hepsinde bir buruk acı ve gözyaşı  hâkimdi. Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklenmiştir.

Mersin Büyükşehir Belediye  başkanı da Özge can Aslanın baba evine gelerek tacirlerine bulundu. Arkadaşları ve Özge can Aslanın yakınları taziye çadırına seni unutturmayacağız Özge can Aslan yazmışlardı. Özge can Aslanın tabutunu  Tarsus Devlet Hastanesi  morgundan kadınlar alarak musalla taşına kadar taşımışlardı.

İnsanlık dışı muamele sonucunda diri diri yakılarak öldürülen Özge can Aslanın öldürülme  sebebi insanlıktan çıkmış olan toplumun yüz karası otobüs şoförü baba oğul ve arkadaşlar nedeni ile gerçekleştirilmiştir. Olayın katil zanlısı  Suphi A.  ve babası Necmettin A. arkadaşları Fatih G.  Tarsus'un Fatih Mahallesi'nde saklandıkları yerde gözaltına alınmıştır.

Gözaltı sırasında veya hastanede sağlık kontrolleri boyunca linç girişiminde bulunmuşlardır.  Sorgulamaları sonrasında Suphi A.   Özge can Aslana tecavüz ettikten sonra babası ve arkadaşından yardım alarak üzerine benzin dökülmesi suretiyle aktıklarını itiraf etmiştir.

Cezaevine  koyulan Suphi A. Cezaevinde de linç girişiminde karşılaştı. Annesi  cenaze töreninde sinir krizi geçirdi Özgecan Aslan'ın cenaze töreninde yürek yakan olaylar yaşandı arkadaşları ve Özge Can Aslan'ın yakın çevresi Özge can Aslan'ın annesinin yürekleri yakan feryatlarını duydu.

Annesinin “kınalı kızım seni ben mahallede büyüttüm. Kanın yerde kalmamalı “sözleri cenazeye katılan herkesin yürekleri dağladı. Sinir krizi geçiren anne ve babaya 112 Acil Servis müdahale ederek cenaze töreni boyunca sakinleştirmeye çalıştılar.

Cenaze töreninde imamından kadınlara uyarı

Cenaze arabasından musalla taşına kadar Özge can aslanın tabutunu taşıyan kadınlar  cenaze töreninde ön safta durmak isteyince imam ile kadınlar arasında tartışmalar çıktı.

İmam kadınların ön safta bulunmasının dini kurallara aykırı olduğunu belirtmesine rağmen cenaze namazı kadın ve  erkekler karışık olarak saf tutulmasıyla kılığındı. Namaz öncesinde ve sonrasında kadına kalkan eller kırılsın Özge can Aslan seni asla unutturmayacağız  sloganları atıldı.

Ünlülerden Özge can Aslan yürüyüşü 

İstanbul'da birçok ünlü ve vatandaş Özge can Aslan cinayetini ve kadın cinayetlerini kınamak amacıyla cenaze namazının kılındığı gün ve daha sonraki gün yürüyüş  yapmışlardır. Birçok ünlünün katıldığı yürüyüşte  başka  Özge Canlar ölmesi şeklinde sloganlar atılmıştır. Ülkenin birçok yerinde Özge can Aslan ve kadın cinayetini kınamak için  üniversitelerde ve caddelerde Özge can Aslan yürüyüşü ve mitingi gerçekleştirildi.

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sibel kaya 10 ay önce

Allah herkezi bildigi gibi yapsin

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