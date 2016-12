Oyuncu Farelerinin En İyisi

Bir oyuncu faresinin içindeki teknoloji ne kadar gelişmiş olabilir? Bu noktada sınırları marjinal noktalara taşıyan Logitech'in yeni heyecan verici G900 modeli sizi de çok şaşırtacak.,



G900 Chaos Spectrum, profesyonel sınıf kablosuz fare anlamına geliyor. Sınıfının en iyisi nitelikler ile özelleştirme ve izleme performansı elde etmek amacıyla rakipsiz PMW3366 optik sensör etrafında geliştirilen fare, aynı zamanda enerji tüketimini azaltan benzersiz saat ayarlama teknolojimizden yararlanıyor. G900, sadece bugüne dek tasarlanmış en iyi optik sensörü kullanmakla kalmıyor, rakiplerin kablolu modellerinden daha hızlı olmasıyla da öne çıkıyor.



Yalnızca 107 g ağırlığındaki G900, kablosuz bir fare için çok hafif olmasının yanı sıra, son derece konforlu, her iki elle kullanıma uygun bir tasarıma sahip. Titiz ve sürekli özelleştiren kullanıcıları bile tatmin edecek yazılım özelleştirmeleri sunan fare, tek şarjla 32 saate kadar durmadan oyun oynama imkânı verdiğinden, oyuncuların pil ömrü için endişelenmeleri gerekmiyor. Teknik özelliklerin tam listesi, kılavuzun sonundaki Teknik Özellikler bölümünde yer alıyor.



Profesyonel Sınıfı Kablosuz Fare

Baskının yüksek olduğu anlarda, kazanmakla kaybetmek arasındaki farkı belirleyen tek şey gecikme süresi olabilir. Söz konusu milyonlar ya da arkadaşlarınız arasında itibar kazanmak olsa da, PC oyuncuları iyi bir oyun deneyimi için G900 Chaos Spectrum’a güvenebilir. 1 milisaniyelik bildirim hızı ve ileri düzeyde optimize edilmiş 2,4 GHz kablosuz bağlantıyla donatılan G900 Chaos Spectrum, rakiplerin kablolu çözümlerinden bile daha iyi performans sergiliyor.



Gelişmiş Optik Oyun Sensörü

G900 Chaos Spectrum, piyasanın en iyi oyun sensörü kabul edilen PMW3366 optik sensörden yararlanıyor. PMW3366 sensör, yüksek hassasiyette bile el hareketlerini ekrana büyük doğrulukla yansıtıyor. Her hızda üstün izleme doğruluğuyla tutarlı tepki verme özellikleri sunarken, Delta Zero teknolojisi sayesinde tüm DPI aralığı (200-12.000 DPI) boyunca sıfır hızlanma ve sıfır yumuşatmaya sahip bulunuyor.