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Oya Aydoğan’ın Mevlütüne Kimse Gelmedi

Ünlü oyuncusu Yeşilçam’ın yıldızı Oya Aydoğan’ın mevlütüne sanat camiasından çok az kişi katıldı.

Oya Aydoğan’ın Mevlütüne Kimse Gelmedi

Aort damarının yırtılması sonucu 8 gün yoğun bakımda kalarak geçen hafta hayatını kaybeden Oya Aydoğan için önceki gün mevlit okutuldu.

Sözcü'den Mustafa Kızgınyürek'in haberine göre aort damarının yırtılması sonucu 8 gün yoğun bakımda kalarak geçen hafta hayatını kaybeden Oya Aydoğan için önceki gün mevlit okutuldu.

KİMSE GELMEDİ
Mevlitte sanat dünyasından sadece Ferdi Tayfur, Safiye Soyman, Nurseli İdiz, Tanyeli ve Şenol İpek hazır bulundu.

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