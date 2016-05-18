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Oya Aydoğan'ın Oğlu İlk Kez Konuştu

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsanesi Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan sorulara samimi yanıtlar verdi.

Oya Aydoğan'ın Oğlu İlk Kez Konuştu

 Oya Aydoğan için önceki akşam, Orhan Gencebay ve Demet Akalın’ın da katılımıyla Levent Camii’nde Kuran okutuldu. Gencebay, “Konuşacak bir şey yok. Oya’mız gitti, canımız gitti” dedi.

Sanatçının oğlu Gurur Aydoğan, duygularını HT MAGAZİN’e anlattı: “Özlemi daha ilk günde yüreğimi dağladı. Annemin öldüğüne hâlâ inanamıyorum. İnsan bir yerlerden çıkıp gelecek diye bekliyor. Ruh halim, yaşıyorsun ama hayatta değilsin gibi, zamana ihtiyacım var.” 

Annesinin ismi üzerinden magazinsel bir hayat sürmek istemediğini belirten Gurur Aydoğan, “Annemin adının bir okulda yaşaması için elimden gelen çabayı göstereceğim. Onun ruhunu yaşatacağım” dedi.

Camiye eşi Okan Kurt’la gelen Demet Akalın, muhabirlerin sorularını “Daha sonra konuşalım” diyerek yanıtsız bıraktı.

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