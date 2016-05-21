Osmanlı Padişahi 2.Abdülhamit’in hayatı diziye konu alınacak

‘Diriliş Ertuğrul’ ve Filinta’nın ardından TRT ekranlarında yeni bir tarihi dizi seyirciyle buluşacak. "Filinta" nın yapımcısı Yusuf Esenkal, projesinin "Abdülhamit" hakkında olduğunu ifade etti. Aynı sette yeni bir dizi hazırladıklarını belirten Esenkal, "Eylül ayından itibaren TRT ekranlarında Abdülhamit dizisini izleyeceğiz" dedi.
Gerçek karakterler olacak!
Bazı dizilerin gerçek olmayan, kurgusal bir kahraman üzerine yazıldığına dikkat çeken yapımcı, "Abdülhamit gerçek karakterlerden oluşan, o çetrefilli dönemi yansıtan ve yaşananları kronolojik olarak anlatacak bir dizi olacak. Bu yönleriyle daha farklı ve büyük bir proje olacak" ifadelerini kullandı. Esenkal dizide, sete ek olarak Yıldız Sarayı'nın da çekimlerin olacağını söyledi.
Gerçek karakterler olacak!
Bazı dizilerin gerçek olmayan, kurgusal bir kahraman üzerine yazıldığına dikkat çeken yapımcı, "Abdülhamit gerçek karakterlerden oluşan, o çetrefilli dönemi yansıtan ve yaşananları kronolojik olarak anlatacak bir dizi olacak. Bu yönleriyle daha farklı ve büyük bir proje olacak" ifadelerini kullandı. Esenkal dizide, sete ek olarak Yıldız Sarayı'nın da çekimlerin olacağını söyledi.