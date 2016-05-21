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Onunda Yeğeni Kanser Tedavisi Görüyor

Kansersiz Yaşam Derneği’nin iyi niyet elçisi seçilen Barış Arduç’un yeğeni de kanser tedavisi görüyor.

Onunda Yeğeni Kanser Tedavisi Görüyor

 Kansersiz Yaşam Derneği’nin, Şişli Etfal Çocuk Onkoloji Hastanesi Yeniden Yapılandırma projesinin iyi niyet elçisi Barış Arduç, basın toplantısında duygulandı.

Barkovizyonda çocukların hikayelerini dinleyen oyuncu, kendi yeğeninin de kanserle mücadele ettiğini söyledi. Arduç, cep telefonu kullanımını mümkün olduğu kadar azaltmak gerektiğini belirtti.

İnsanlar tarafından sevilip, takip edildiğini anlatan oyuncu, “Ego tatmininin yanında ‘Neler yapılabilir, nasıl farkındalık yaratılabilir?’ diye düşünürken Kansersiz Yaşam Derneği’yle tanıştım. Projenin çocuklara nasıl iyi geldiğine kendi gözlerimle şahit oldum. İnsan bu şekilde işe yarar bir şeyler yaptığının farkına varıyor. Anneme de gurur verdiğini düşünüyorum” dedi.

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