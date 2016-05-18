Nadide Sultanın Yeni Klipi Çekildi!

Şarkıcı Nadide Sultan, ‘Kalbimin Sahibi’ isimli şarkısına eşi Hakan Yonat’ın yönetmenliğinde klip çekti.

Şarkıcı Nadide Sultan, ‘Kalbimin Sahibi’ isimli şarkısına eşi Hakan Yonat’ın yönetmenliğinde klip çekti.

İki yıl aradan sonra yaza özel hazırladığı ‘Kalbimin Sahibi’ isimli şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Nadide Sultan 2016 yazına iddialı girme amacıyla kamera önüne geçti. Eşi Hakan Yonat’ın yönetmenliğinde ‘Kalbimin Sahibi’ şarkısına klip çeken Sultan, “Bugüne kadar birçok klip çektim ve kamera karşısında bulundum. Ama bu defa durum farklıydı, çok heyecanlandım. Beraberliğimizin ilk zamanında da bir klip çekmiştik ama bu defa başkaydı. İşinde çok önemli bir ismin eşi olarak onun kamerasının karşısına çıkmak çok güzel bir duygu” dedi.

Bugüne kadar 7 albüm 3 single çıkaran Nadide Sultan, ‘Kalbimin Sahibi’ni ilk dinlediğimde aşık oldum. Rüya gibi bir ekiple çalıştık. Avrupa Müzik, Erhan Bayrak, Özgür Aras, Hakan Yonat, Ercan Demirel, Zeynel Abidin Ağgül uzun zamandır bir arada olmak istediğim isimlerdi” ifadelerini kullandı.