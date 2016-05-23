Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mustafa Ceceli’den Kötü Haber Geldi!

Mustafa Ceceli İstanbul Eyüp’te bir konser verirken bir grup tarafından satırlı saldırıya uğradı iddialarına Musyafa Ceceli yanıt verdi. Detaylar haberimizde.

Mustafa Ceceli’den Kötü Haber Geldi!

Gençlik ve Fetih şölen kapsamında Eyüp'te Mustafa Ceceli konseri düzenlendi. Konserin sonlarına doğru Mustafa Ceceli'ye sahnede olduğu anlarda satırlı saldırı girişiminde bulunulduğu iddia edildi.

CECELİ'DEN AÇIKLAMA

Ünlü şarkıcıTwitter hesabından bu iddialara yanıt verdi ve haberleri yalanladı.

Mustafa Ceceli, Twitter hesabından şunu yazdı: Saldırı girişimi falan yok konsere gelip izleseydiniz. İtibar etmeyin okuduklarınıza.

İlgili Galeriler
Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı Ünlü sanatçı gay evliliği yaptı
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Anahtar Kelimeler:
AçıklamaEyüpİstanbulKonserSaldırıMustafa Ceceli
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.