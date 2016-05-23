Mustafa Ceceli’den Kötü Haber Geldi!

Gençlik ve Fetih şölen kapsamında Eyüp'te Mustafa Ceceli konseri düzenlendi. Konserin sonlarına doğru Mustafa Ceceli'ye sahnede olduğu anlarda satırlı saldırı girişiminde bulunulduğu iddia edildi.



CECELİ'DEN AÇIKLAMA



Ünlü şarkıcıTwitter hesabından bu iddialara yanıt verdi ve haberleri yalanladı.



Mustafa Ceceli, Twitter hesabından şunu yazdı: Saldırı girişimi falan yok konsere gelip izleseydiniz. İtibar etmeyin okuduklarınıza.



