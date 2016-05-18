Murat Boz ve sevgilisi Aslı Enver’in romantik anları objektiflere işte böyle yansıdı.
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Murat Boz Aslı Enver İle Kameralara Böyle Yakalandı
Bir Alışveriş merkezinde objektiflere yakalanan yakın zamanda yüzük takacağı konuşulan Murat Boz Aslı Enver çiftinin romantik anları dikkat çekti.
18 Mayıs 2016 Çarşamba 22:08
Aslı Enver ve Murat Boz, önceki akşam bir AVM'nin içerisinde bulunan bir restorandaydı. Evlilik tarihini belirledikleri konuşulan ve yakın zamanda yüzük takacakları iddiaları dolaşan çift, restoranda romantizm dolu anlar yaşadı.
SAÇINI OKŞADI
Enver sevgilisinin yüzünü severken, Boz da onun saçını okşayarak karşılık verdi. Bu romantik anların ardından şarkıcı mekandan ayrılırken oyuncu, daha geç saatte evinin yolunu tuttu.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Murat BozAslı EnverRomantik AnlarInstagram
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.