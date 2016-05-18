Murat Boz Aslı Enver İle Kameralara Böyle Yakalandı

Murat Boz ve sevgilisi Aslı Enver’in romantik anları objektiflere işte böyle yansıdı.

Aslı Enver ve Murat Boz, önceki akşam bir AVM'nin içerisinde bulunan bir restorandaydı. Evlilik tarihini belirledikleri konuşulan ve yakın zamanda yüzük takacakları iddiaları dolaşan çift, restoranda romantizm dolu anlar yaşadı.

SAÇINI OKŞADI

Enver sevgilisinin yüzünü severken, Boz da onun saçını okşayarak karşılık verdi. Bu romantik anların ardından şarkıcı mekandan ayrılırken oyuncu, daha geç saatte evinin yolunu tuttu.

