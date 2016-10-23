MPİ bilet sorgulama - 22 Ekim 2016 Sayısal loto sonuçları

Milli Piyango sayısal loto bilet sorgulama ekranı 22 Ekim 2016 Cumartesi Milli Piyango çekilişi sonuçları trfutbol.com'da . Milli Piyango sayısal loto sonuçlarını haberimizdeki listeden sorgulayabilir ne kadar ikramiye kazandığını öğrenebilirsiniz. Haberimizdeki Milli Piyango sorgulama ekranından yalnızca 22 Ekim çekiliş sonuçlarını değil, geçmiş Milli Piyango çekiliş sonuçlarını da sorgulayabilirsiniz. Milli Piyango Sayısal Loto 22 Ekim 2016 sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı andan itibaren trfutbol.com'dan öğrenebilirsiniz. 15 Ekim 2016 Sayısal Loto çekilişinin sonucu belli oldu. Sonuçlar trfutbol.com'da. Sayısal Loto 15 Ekim 2016 çekiliş sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiye Kocaeli Çayırova'ya gitti. Sayısal Loto'da bu hafta çıkan sayılar 12-19-23-33-42-49 oldu. Sayısal Loto, ilk olarak Lothar Lammers tarafından yaratılan, 49 sayı içerisinde seçilecek 6 sayıyı bilme üzerine dayalı şans oyunudur. 9 Ekim 1955 tarihinde "Loto-49’dan 6" ismiyle Almanya'da oynanmaya başlanmıştır. Kısa sürede dünyaya yayılan şans oyunu, ilk adımda Kanada, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Avustralya ve ABD’nin birçok eyaletinde kurulan teşkilatlarıyla başlamıştır. Türkiye'de ise, 1996 yılında "Sayısal Loto" ismiyle oynanmaya başlamıştır. 16 Kasım 1996 yılında ilk talihlisine 50.000.00 TL kazandırmıştır. Loto'nun kurucusu, Lothar Lammers 10 Temmuz 2012 tarihinde vefat etmiştir. Milli Piyango İdaresi tarafından cumartesi günleri çekilişi yapılmaktadır. Aynı kolonda 1'den 49'a kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Sayısal Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam da tutturulduğunda o hafta belirlenen ikramiyenin hak sahibi olunmuş olur. Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen fiyatı kolon başına 1 TL'dir. Sayısal Loto'da dağıtılan en büyük ikramiye (811.hafta) 26 Mayıs 2012 tarihinde 7.160.969,30 TL ile tek kişiye isabet etmiştir. Talihli kupon İstanbul / Sarıyer'den yatırılmıştır. İlgili Sayısal Loto çekilişi sonucunda çıkan sayılar, 5-11-29-33-36-48'dir. Sayısal Loto'da dağıtılan en düşük ikramiye ise (10. hafta) 18 Ocak 1997 tarihinde 7.874,23 TL ile 13 kişiye isabet etmiştir. İlgili Sayısal Loto çekilişinde çıkan sayılar 5-11-24-29-41-45'tir