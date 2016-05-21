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Matematik Sorularını Çözebilecek Mobil Uygulama

Matematik ne yazık ki hemen her öğrencinin zorluk çektiği bir alan, buna çare olarak yazılım mühendisleri matematik sorularını çözen uygulama geliştirdiler. Detaylar haberimizde.

Matematik Sorularını Çözebilecek Mobil Uygulama

 Matematik ne yazık ki hepimizin başarılı olduğu bir alan değil. Neyse ki karmaşık matematik problemlerini çözebilen Mathpix isimli uygulama, karmaşık denklemlerden anlamayanları bu dertten kurtarmaya geliyor.

Görüntü tanıma teknolojisiyle geliştirilen uygulama, basitçe matematik sorusunu telefon kamerasıyla taratma üzerine dayanıyor. El yazılarını da algılayan uygulama, karmaşık denklemleri adım adım çözüyor ve grafiklerini çizebiliyor. Mathpix sonucu doğrudan çıkarmak yerine, problemi nasıl çözdüğünü alternatif cevaplarıyla birlikte listeliyor. Dolayısıyla hem gidiş yolundan hem de sonuçtan çifte puan almak artık hayal değil.

Stanford doktora öğrencisi Nico Jimenez tarafından geliştirilen uygulama şimdilik yalnızca iOS cihazlar için indirmeye sunulmuş durumda. Öğrencinin dostu, öğretmenin kabusu Mathpix uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

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