Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Samimi Açıklamalar

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın düğününde giydiği kıyafet nedeniyle hamilelik iddiaları gündeme gelen Başak Dizer, merak edilen soruya paylaştığı fotoğrafla yanıt verdi.



İnce belini gözler önüne seren siyah tulumuyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'da paylaşan Dizer, altına 'Neşeli, güzel bir 19 Mayıs hatırası olsun' notunu düştü.





Dizer, hamile olduğu yönündeki iddialarla ilgili de Habertürk'ten Esin Övet'e konuştu. Dizer, hamile olduğu yönündeki iddialarla ilgili de Habertürk'ten Esin Övet'e konuştu.

"KIYAFETİ O KADAR BOL Kİ BELLİKİ KAPATMAK İSTEDİ"

Övet'in aktardığı haber şöyle:

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"Yahu güven bana, inan bana, Başak üç aylık hamile" diyor telefonda bir arkadaşım. Hiç tanımadığım bir kişi Instagram'dan mesaj atıp, "Esin Hanım, Başak hamile, araştırın göreceksiniz" diyor. Sonra başka biri, "Kıyafeti o kadar bol ki belli ki kapatmak istedi. Kız kesin hamile. Her iddiasına girerim" diyor.

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İddiaya falan giriyorlar anlayacağınız. Başak Dizer'in kısa bir süre önce evlendiği Kıvanç Tatlıtuğ 'dan hamile olduğunu, "Ben söylemiştim, işte hamile" demek için yapıyor birçok kişi bunu. E ben de gazeteciyim. Araştırmak lazım. Doğrusu nedir sormak lazım. Ve tabii bunu ilgili kişiye sormak gerek.

Aradım Başak'ı. Hâlâ Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal'ın düğünü için gittiği Cunda'daydı. Dostlarıyla tatil yapıyordu. Hiç uzatmadım, direkt konuya girdim.

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Buyurun kısa konuşmadan geriye kalan:

Ah Esin bıktım bu sorudan. Hayır değilim.

- Hayır sen hamilesin de haberin mi yok acaba?

Esinciğim vallahi hamile değilim. Olsa söylerim.

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"BAŞKA KIYAFET YOK MUYDU?"

- İyi de Başakçığım başka kıyafet yok muydu? Düğünde bir kıyafet giydin millet senin hamileliğini konuşuyor.

Sorma ya ne kıyafetmiş. İnan şu anda öyle bir durum yok. Gerçekten hamile değilim.

- "Bak Başak tekrar söylüyorum, acaba sen hamilesin de haberin mi yok? Birçok kişi 'İddiaya girerim hamile' diyor. Bence kesin haberin yok. Ne diyeyim şaştım kaldım" deyince beraberce güldük tabii.

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Durum bu hanımlar beyler. Hamile olduğu iddia edilen kişi Başak Dizer, "Yok hamile değilim" diyor. Ama bizim insanımız iddialı. "Başak hamile" diyor.

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E tabii Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den bir çocuk bekleniyor demek. İkiliye duyurulur. Benim anladığım budur."