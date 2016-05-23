Kenan Sofuoğlu ve Hakan Çalhanoğlu Whatsapp Krizinden Sonra Yanyana!

Whatsapp kriziyle gündeme gelen Kenan Sofuoğlu ve Hakan Çalhanoğlu, sahnede birlikte poz verdiler. ​



Geçtiğimiz aylarda Şampiyon motosikletçi Kenan Sofuoğlu, tatil için gittiği Köln'de Hakan Çalhanoğlu'ya Whatsapp üzerinden mesaj göndererek görüşüp tanışmak istediğini bildirmişti ve ilginç bir diyalog yaşanmıştı.



Sofuoğlu'na kendisini tanımadığını, numarasını kimden aldığını soran Hakan Çalhanoğlu'nun bu tavrına karşılık yazışmalarını sosyal medyada paylaşan Sofuoğlu; "Hakan Çalhanoglu beni tanıyıp tanımaman önemli değil ama seni seven birine bu şekilde cevap vermen sana yakışmadı. Senin numaran gizliyse bizim numaramız daha gizli ama bize ulaşan hiç kimseye asla böyle cevap verip hesap sormadık. Yakışmadı..." ifadelerini kullanmıştı.



Whatsapp kriziyle gündeme gelen Kenan Sofuoğlu ve Hakan Çalhanoğlu, Milliyet Yılın Spor Ödülleri'nde sahnede birlikte poz verdi.





