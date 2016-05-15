Hakkari'den Bir Kez Daha Acı Haber Geldi: 1 Şehit 6 Yaralı

Yüksekova İlçesi’ne yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve operasyon ların devam ettiği Dağlıca bölgesinde bugün öğlen saatlerinde askerlerle PKK ’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ilk ateşle uzman çavuş Tunahan Kartal şehit olurken 6 asker yaralandı. Yüksekova’daki birliklerden zırhlı araçlarla, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’ndan da helikopterlerle bölgeye takviye birlikler sevk edildi.

Bölgede güvenlik güçleriyle teröristler arasında yer yer sıcak temas devam ederken, yaralı 6 asker, helikopterlerle Hakkari Asker Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alındı.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, saat 12.20 sıralarında, teröristlerle çıkan silahlı çatışmada bir askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi.

Çıkan çatışmada, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, Dağlıca ve bölgedeki diğer kırsal alanlarda yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edildiği bildirildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

ACI HABER ULAŞTI

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tunahan Kartal'ın Zonguldak'taki evine acı haber ulaştı.

Kozlu ilçesine bağlı Topbaşı Mahallesi'nde yaşayan anne Bağdagül Bozkurt'a (49), oğlunun şehadet haberi, Kaymakam Ahmet Karakaya ve İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Haluk Selvi tarafından verildi. Haberi alan anne Bozkurt'a, sinir krizi geçirmesi üzerine sağlık ekipleri müdahale etti. Türk bayrağı asılan şehidin evine, komşuları ve yakınları gelmeye başladı.

Bu arada baba Mehmet Kartal'ın, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ikamet ettiği ve askeri yetkililerin haber vereceği öğrenildi. Şehit Tunahan Kartal'ın bekar olduğu ve iki yıldır Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı bildirildi.