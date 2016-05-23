Gülben Ergen'den İnstagram daki Güzel Kıza Ayar

Gülben Ergen, eşi Erhan Çelik'e sosyal medyada kalp mesajı atarak hayranlığını ilan eden genç bir kadın takipçiye fena ayar verdi. Gülben Ergen'in eşini kıskanıp onun takipçisine mesaj atması sosyal medyanın da diline düştü.



ÜNLÜ şarkıcı Gülben Ergen, röportajlarında, iki yıl önce evlendiği eşi Erhan Çelik'i kıskanmadığını, yakışıklı ve çekici olduğunun farkında olduğunu, ancak ona fazlasıyla güvendiğini söylüyor. Çelik de her fırsatta Ergen'e sevgisini ilan ediyor. Bir televizyon programının haberine göre Gülben Ergen eşine sosyal medyada kalp mesajı atarak hayranlığını ilan eden genç bir kadın takipçisini kıskandı.



EŞİNE ‘KALP' YAZANA KALPLE YANIT VERDİ



ESRA Nur Türker, Erhan Çelik'in Instagram fotoğrafının altına yorum yaparak üç kalp resminden oluşan bir mesaj yolladı. Gülben Ergen, eşine atılan bu mesajı görünce sinirlendi. Ergen, güzelliğiyle dikkat çeken genç kadın takipçiye Erhan Çelik'e attığı mesajın aynısını yani üç kalp göndererek herkesi şaşırttı. Ergen'in fanlarından çok sayıda taciz mesajı atılınca Türker hesabını kilitledi.



Erhan Çelik'in sosyal medyadaki bu fotoğrafının altına hayranı kalp yapınca Gülben Ergen de o hayrana yanıt olarak aynı kalp şekillerini koydu.



