Genç Gökhan'ın kalbi sağda! Tıb dünyası şokta iç organları ters!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde servis şoförü babası, ev hanımı annesi ve kız kardeşiyle yaşayan 18 yaşındaki Gökhan Tirsi, yıllarca "kalbinin sağda attığını" söylemesine rağmen bir türlü ailesini inandıramadı. Tirsi'nin "situs inversus totalis" adı verilen anomali ile dünyaya geldiği ve tüm iç organlarının ters tarafta olduğu, 12 yaşındayken böbrek rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede anlaşıldı.



Kalp, mide ve dalağı, göğüs ve karın bölgesinin sağında, karaciğer ve safra kesesi ise solda olan Tirsi, "Küçüklüğümden bu yana top oynadığımda kalbimin sağ tarafta attığını, annemle babama söylüyordum. Onlar da 'Damardır, öyle bir şey olmaz, olsaydı doktorlar söylerdi' diyorlardı. Arkadaşlarım, önce inanmıyor. Kalbimin sağda olması çok güzel. İlgi odağı olduğum için mutluyum" dedi.







Tirsi, iç organlarının tamamının ters tarafta olmasının hayatını böbrek rahatsızlığı dışında çok etkilemediğini, yine de acil durumlarda sağlık ekiplerine uyarı amacıyla cüzdanında durumunu anlatan bir yazı taşıdığını belirtti.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun da "Bir organ nakli söz konusu olacak ama yani kendi organı yeniden nakledilecek. Operasyon sonrası Gökhan normal hayatına devam edecek" diye konuştu.



Ameliyat olacak



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun da söz konusu anomalinin nedeninin tam olarak bilinmediğini, halk arasında da "ayna hayali" şeklinde tanımlandığını anlattı.



Tirsi'nin kalbinin, dalağının ve midesinin sağda, karaciğerinin ise solda olduğunu aktaran Hoşcoşkun, bu durumun normalde bir sıkıntıya yol açmadığını belirtti. Gökhan Tirsi'de ise durumun farklı olduğunu vurgulayan Hoşcoşkun, şunları söyledi:



"Normalde solda olması gereken böbrekte, yani Gökhan'ın sağdaki böbreğinde anomaliden dolayı damarlarda çaprazlama ve bası söz konusu. Ameliyatla çaprazlama yapan damarları yerinde düzeltmeye, kanın boşalmasını sağlamaya çalışacağız. Yerinde yapamazsak böbreği alacağız. Yıkadıktan sonra da kasık bölgesine takacağız. Bir organ nakli söz konusu olacak ama yani kendi organı yeniden nakledilecek. Operasyon sonrası Gökhan normal hayatına devam edecek."



Böbrek rahatsızlığının doğumsal anomali nedeniyle yaşanabileceğini düşündüklerini anlatan Hoşcoşkun, ameliyat olmazsa hastanın böbrek yetmezliğine girebileceğini dile getirdi.



Söz konusu anomalinin çok nadir rastlanan bir durum olduğuna işaret eden Hoşcoşkun, "Bu durumun doğuştan farkına varılması gerekiyordu" dedi.



Hoşcoşkun, Gökhan Tirsi'nin hastanenin gözbebeği olduğunu, sempatik tavırları ve farklılığı nedeniyle tüm sağlık personelinin dikkatini çektiğini de kaydetti.





