Fatma Kirik Göz Yaşlarına Hakim Olamadı

GEÇTİĞİMİZ sene hayatını kaybeden Memduh Ün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından “Onursal Profesörlük” unvanına layık görüldü. Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nde gerçekleşen törende ünlü yönetmenin unvanını 56 yıllık hayat arkadaşı Fatma Girik aldı. “Onursal Profesörlük” unvanını, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız’dan alan ünlü oyuncu, gözyaşlarını tutamadı.







56 SENE UNUTULAMIYOR

Girik, “Kendim için iyi olur dedim bu yüzden geldim. İyi olurum zannettim. Ama iyi değilmişim keşke yaşasaydı da buraya beni ağlayarak çıkartmasaydı. 56 sene unutulamıyor, o çok iyi biriydi, çok güzel günlerimiz de oldu. Daha fazla konuşamayacağım” dedi. Törende yönetmen Duygu Sağıroğlu ve Feyzi Tuna da “Onursal Profesörlük” unvanı verildi. Törende konuşan Mimar Sinan Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alev İdrisoğlu, ödüllerin verilme kararının bir yıl önce alındığını belirterek, usta yönetmen Memduh Ün’ün vefatı üzerine bu töreninin ertelendiğini söyledi.

Fatma Girik’in hayat arkadaşı olan Memduh Ün, 95 yaşında Bodrum’da vefat etti.