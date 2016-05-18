Fatma Kirik Göz Yaşlarına Hakim Olamadı

GEÇTİĞİMİZ sene hayatını kaybeden Memduh Ün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından “Onursal Profesörlük” unvanına layık görüldü. Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nde gerçekleşen törende ünlü yönetmenin unvanını 56 yıllık hayat arkadaşı Fatma Girik aldı. “Onursal Profesörlük” unvanını, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız’dan alan ünlü oyuncu, gözyaşlarını tutamadı.
GEÇTİĞİMİZ sene hayatını kaybeden Memduh Ün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından “Onursal Profesörlük” unvanına layık görüldü. Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-TV Merkezi’nde gerçekleşen törende ünlü yönetmenin unvanını 56 yıllık hayat arkadaşı Fatma Girik aldı. “Onursal Profesörlük” unvanını, Mimar Sinan Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız’dan alan ünlü oyuncu, gözyaşlarını tutamadı.