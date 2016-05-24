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Facebook’ta 24 Saat Canlı Yayın Nedir? Nasıl Yapılır?

Global çapta yerini oturtmuş sosyal paylaşım platformu Facebook her geçen gün kendini yenilemeye devam ediyor. Artık Facebook’da 24 saat canlı yayın yapılabilecek.

Facebook’ta 24 Saat Canlı Yayın Nedir? Nasıl Yapılır?

Dün gece yarısından itibaren Facebook 24 saat canlı yayın yapabilme servisini hizmete sundu.

Dünya genelinde 1.59 milyar sayıda kullanıcıya sahip Facebook, canlı yayın videosu servisine yeni bir özellik eklendiğini açıkladı. Kısaca, Facebook’un canlı yayın servisine eklenen yeni özellik ile birlikte, kullanıcılar artık 24 saat kesintisiz bir şekilde canlı yayın yapabilecekler.

Facebook bu açıklamayı henüz dün gece yaptı ve LiveAPI’sının naklen yayınların kontrol etme özelliğinin de geliştirildiğini açıkladı. Canlı yayının kalıcı olarak kaydedilememe sorununun gündeminde olduğunu açıklayan Facebook, bundan sonra yayını yapan kişinin videosunun bittiği andan itibaren kalıcı olarak kaydedileceğini, videonun saatler sonra dahi kullanıcılar tarafından izlenebileceğini de müjdeledi.

24 saatlik canlı yayın olanağı Facebook Live standart özellikleriyle doğrudan entegre oluyor. Facebook Canlı Yayın haritası ve birden fazla kamera kullanama özellikleri de Facebook Live ile beraber 24 saat boyunca kullanılabilecek. Bu durum elbette canlı habercilik açısından önemli ancak 24 saatlik mini yayın kanallarının farklı aktiviteler yayınlayacağı da düşünülebilir. Bakalım kullanıcılar ve haber yayıncıları bu 24 saatlik canlı yayın periyodunu nasıl değerlendirecekler.

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