Ethem Sancak’ın Magazin Dergisinden İnciler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kızı Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar’ın geçen Cumartesi günkü düğününün magazin basının da yer almaması tartışmalara neden olmuştu. Bugün ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen işadamı Ethem Sancak’ın sahibi olduğu magazin dergisi Alem, düğünü kapağına taşıdı.



Tartışmanın fitilini ilk önce Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru ateşledi. Doğru, üç gün önceki köşesinde Erdoğan-Bayraktar düğününü görmeyen magazin basınını sert bir dille eleştirdi. Doğru yazısında magazin basının önde gelen isimleri Hıncal Uluç ve Cengiz Semercioğlu’nu eleştirerek, “Şöhretse şöhret. Gösterişse gösteriş. Şatafatsa şatafat. Harcamaysa harcama. Düğünse düğün.” diye yazmış ve “Yazmıyorlar. Yazamıyorlar. Acaba ne var? Dış sansür mü? İç sansür mü? Yoksa ikisi birden mi?” sorularını sormuştu.

Bunun üzerine Hürriyet’ten Cengiz Semercioğlu köşesinden “Sümeyye Erdoğan bir magazin olayı değil. Ya da bir magazin figürüyle evlenmiş olsaydı hiç merak etme Necati Abi en kralını yapardık” diye yanıt verdi Necati Doğru’ya…

Tartışmaya Ertuğrul Özkök de dahil oldu ve Hürriyet’teki köşesinde “Necati Doğru’ya katılıyorum. Ben de merak ettim.” diye yazdı.

Bu tartışmalar sonrasında AKP’ye yakınlığıyla bilinen işadamı Ethem Sancak’ın sahibi olduğu magazin dergisi Alem, Sümeyye Erdoğan-Selçuk Bayraktar düğününü kapak yaptı. Dergide düğün fotoğrafları paylaşılırken, Ethem Sancak’ın düğünden karelerine yarım sayfa ayrılması dikkat çekti.