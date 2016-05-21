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Eser Yenenler’e Tinerci Saldırdı

Ekranların sevilen oyuncusu ve program sunucusu Eser Yenenler’e Karaköy’de bir mekanın çıkışında tinerci saldırdı.

Eser Yenenler’e Tinerci Saldırdı

Karaköy'deki bir mekan çıkışı objektiflere yakalanan Eser Yenerler ile ibrahim büyükak, "Evleniyoruz arkadaşlar" sözleriyle espri yaptı.

Ünlü ikiliye akşam yemeğinde İbrahim Büyükak'ın nişanlısı Nurdan Beşen'de eşlik etti. Nikah tarihiyle ilgili konuşan Büyükak, "Önümüzdeki yaz artık evleniyoruz. Nikah şahidim tabii ki Eser ve Oğuzhan olacak" dedi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet ettikten sonra araçlarına doğru yönelen ikiliyi, bir tinerci sözlü olarak taciz etti. "Abi para verin. Eser abi bizi unuttun. Sana diyorum" diyen tinercinin sözlerini Eser Yenerler duymamazlıktan geldi.

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